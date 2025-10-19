Один из газовых заводов-гигантов в РФ приостановил свою работу из-за украинской атаки

В "Газпроме" сообщили о чрезвычайной ситуации из-за украинских дронов.

Оренбургский газоперерабатывающий завод, который является крупнейшим объектом такого типа в мире, приостановил забор газа из Казахстана после атаки украинского дрона. Об этом сообщило Министерство энергетики Казахстана, передает Reuters.

Ранее губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев заявил, что завод был частично поврежден, а также удар вызвал пожар в цехе завода. Впоследствии пожар был ликвидирован.

"Украина, которая подтвердила, что нанесла удар по газоперерабатывающему заводу в Оренбургской области и нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области, с августа усилила атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы и другие энергетические объекты, пытаясь прервать поставки бензина и лишить Москву финансирования", - отметили в Reuters.

По словам украинских военных, на объекте произошли взрывы и пожар.

Известно, что это первый зафиксированный удар по заводу, который является частью Оренбургского газохимического комплекса.

"Объект, эксплуатируемый "Газпромом", имеет годовую мощность переработки 45 миллиардов кубометров и обрабатывает газовый конденсат как с Оренбургского нефтегазового месторождения, так и с казахстанского месторождения Карачаганак", - добавили в материале.

В то же время в Министерстве энергетики Казахстана заявили, что "Газпром" сообщил ему о чрезвычайной ситуации, однако еще не предоставил детальной информации о масштабах ущерба или сроках восстановления полноценной работы.

По словам российских властей, в результате атаки никто не пострадал.

В свою очередь губернатор Самарской области РФ Вячеслав Федоришев заявлял, что в течение ночи работала система ПВО из-за украинских дронов, а местный аэропорт и мобильный интернет временно не работали.

В Министерстве обороны РФ заявили, что силы противовоздушной обороны страны сбили 45 украинских БПЛА за ночь, в том числе 12 над Самарской областью, 11 над Саратовской и один над Оренбургской.

