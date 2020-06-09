В районе Авдеевки боевики ранили украинского военнослужащего

Военнослужащий был оперативно доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.

Боевики обстреляли позиции Объединенных сил у Авдеевки, ранен украинский военнослужащий.

Об этом говорится в сообщении на странице операции Объединенных сил в Facebook.

«Сегодня, 9 июня, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз открыли огонь из стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе Авдеевки. Во время вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение», - говорится в сообщении.

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Военнослужащий был оперативно доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.

«В ответ украинские защитники применили имеющиеся огневые средства и дали оккупантам достойный отпор. Потери противника уточняются», - отметили в ОС.

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