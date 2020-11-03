Неподалеку от Новолуганского враг совершил три выстрела из автоматического станкового гранатомета.

Сегодня на Донбассе зафиксированы два случая нарушения режима прекращения огня российско-оккупационными войсками, один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Новолуганского, противник произвел три выстрела из автоматического станкового гранатомета.

"К сожалению, в результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воина доставили в лечебное учреждение, где ему оперативно была оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья защитника оценивается как средней тяжести", - говорится в сообщении.

Кроме того, враг открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета вблизи Водяного.

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Автор: Леся Лещенко