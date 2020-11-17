Украинская сторона открыла семь контрольных пунктов на линии разграничения, они ежедневно работают с 8.00 до 16.00.

Российские оккупанты уже седьмые сутки подряд блокируют работу контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе и не пропускают граждан через КПВВ.

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Об этом говорится в заявлении украинской делегации ТКГ в социальной сети Facebook в ответ на комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Она обвинила украинскую сторону в срыве открытия КПВВ в Золотом и Счастье.

Украинская делегация в ТКГ напоминает, что в 08.00 10 ноября с подконтрольной украинскому правительству стороны были одновременно открыты семь КПВВ, которые с тех пор ежедневно работают с 8.00 до 16.00. "Российские оккупанты седьмые сутки подряд не дают гражданам Украины с той стороны линии разграничения разрешения воспользоваться их конституционным правом на свободу передвижения", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что украинская сторона не договаривается «...с Луганском», потому что в Украине, как в унитарном государстве, не существует законодательных оснований и политической практики договариваться с областными центрами страны о порядке передвижения по территориям областей.

"Украинская сторона, при посредничестве ОБСЕ, ведет переговоры, в частности, по поводу административных и технических аспектов пересечения линии разграничения с государством-оккупантом, Российской Федерацией, которая противоправно удерживает граждан Украины фактически в заложниках", - говорится в заявлении.

Кроме того, подчеркивается, что для граждан, проживающих на оккупированных территориях, украинскими властями созданы возможности получить непосредственно на КПВВ «Счастье» административные услуги, социальные выплаты. "К сожалению, но семь суток подряд российская сторона не позволяет воспользоваться этими возможностями украинским гражданам", - сказано в заявлении.

Также отмечается, что 11 ноября украинская делегация передала в ТКГ письмо с предложениями решения технических вопросов по организации автобусного движения через КПВВ, а "реакции российской стороны до сих пор нет".

"Проведение до конца текущего года новой встречи на высшем уровне в "нормандском формате", которая бы подвела итоги попыток выполнить предыдущие договоренности, достигнутые по результатам Парижского саммита в декабря 2019 года и во время которой было бы обсуждены планы по дальнейшему их выполнению, - вот какой выход видит украинская делегация в сложившейся ситуации", - подытоживается в заявлении.

Почему не работают КПВВ на Донбассе

С 10 ноября Украина возобновила пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения.

В Донецкой области функционируют КПВВ «Гнутово», «Новотроицкое», «Марьинка» и «Майорское», на Луганщине - КПВВ «Станица Луганская» и вновь созданные контрольные пункты въезда-выезда «Счастье» и «Золотое».

Впрочем, российская сторона не пропускает граждан через линию разграничения. Граждан возвращают на подконтрольную Украине территорию.

Представитель МИД РФ Мария Захарова безосновательно обвинила Украину в срыве открытия КПВВ в Золотом и Счастье.

В то же время, в Европе призвали Россию заставить боевиков открыть КПВВ в Счастье и Золотом. В заявлении Франции и Германии подчеркивается, что Украина предприняла шаги для улучшения условий на заброшенных пунктах пропуска до наступления зимы и с целью ослабления страданий людей на востоке Украины.

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Автор: Виталий Саенко