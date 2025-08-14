Такие инструкторы хорошо готовят украинских защитников к борьбе с врагом.

Западные инструкторы, которые никогда не участвовали в войне, обучают украинских военных боевым действиям, однако, как говорят официальные лица, такой метод работает. Об этом пишет Business Insider.

Известно, что с июня 2022 года более 56 тысяч украинских бойцов прошли подготовку у западных партнеров в рамках операции Interflex под руководством Великобритании, благодаря чему защитники получили навыки, которые необходимы для выживания и ведения боевых действий.

"Удивительно, но многие украинские военные, которые приезжают на обучение, прибывают прямо с линии фронта - после штурма окопов, ударов дронов и дней под артиллерийским огнем - тогда как некоторые инструкторы никогда не воевали в войне, подобной той, с которой они приехали", - отмечают в материале.

Видео дня

Однако командующий операцией, полковник Бордман отметил для Business Insider, что Министерство обороны Великобритании хорошо понимает такую необычную динамику.

Он отметил, что сочетание западной доктрины ведения войны и украинского боевого опыта не является недостатком, а наоборот дает тактику, которая является лучшей, чем знание каждой из сторон в отдельности.

"Я осознаю, что нам нужно иметь авторитет, даже если мы не имеем актуального боевого опыта такого типа. Но я не считаю это фактором, который дисквалифицирует нас, потому что, по моему мнению, мы имеем институциональную надежность и опыт, и то, чему мы обучаем, действительно ценится не только на высшем уровне украинского военного руководства, но и на всех уровнях, вплоть до тех, кто фактически проходит обучение", - заверил полковник.

Также Бордман отметил, что несмотря на отсутствие опыта в боевых действиях, Великобритания не потеряла способность к проведению крупных операций.

По его словам, сейчас снова появился фокус на борьбе с хорошо вооруженным врагом. Это означает восстановление таких тактик, как позиционная война, а также изучение как можно больше от украинских воинов на передовой о новых угрозах, таких как взрывные дроны.

Также Бордман подчеркнул, что украинские бойцы добавляют к обучению "много ценного военного опыта", который часто ставит под сомнение лучшие практики НАТО и приводит к корректировкам.

"Без сомнения, это выгодно для украинцев", - отметил полковник.

Он добавил, что между сторонами существует "очень глубокое взаимопонимание" и что учебная программа "дает результат, который намного превышает сумму отдельных частей, что является для нас очень ценным".

Кроме того, в Британии очень ценят опыт Украины в использовании дронов, особенно беспилотников для атак с видом от первого лица.

По словам Бордмана, несмотря на то, что в Великобритании есть операторы и инструкторы дронов, "мы сейчас не воюем, поэтому не развиваем их такими же темпами, как украинцы".

Он подытожил, что Украина "очень хорошо делится с нами своими знаниями", а также помогает Британии и другим западным вооруженным силам.

Великобритания и Украина - последние новости

Как писал УНИАН, ранее Британия отказалась от размещения миротворцев в Украине, однако пообещала ввести "жесткие санкции" для дальнейшего давления на Россию с целью заключения соглашения.

"Британское военное руководство отказалось от идеи размещения 30-тысячного контингента для защиты украинских портов и городов. Сообщается, что теперь они предлагают более "реалистичную миссию", включающую обеспечение безопасности с воздуха над Западной Украиной, поддержку подготовки украинских военных и разминирование Черного моря", - отметили в The Times.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о 100-летнем соглашении с Британией. Это соглашение предусматривает минимум £3,6 млрд (≈ $3,6 млрд) ежегодной военной помощи, выделяемой до 2030/31 года и далее "насколько потребуется", поддержку в обучении украинских военных и пилотов, а также содействие поставке истребителей и авиации из стран НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: