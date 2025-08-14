Британское военное руководство отказалось от идеи размещения 30-тысячного контингента для защиты украинских портов и городов.

Великобритания сократила планы по размещению миротворческих сил в Украине, но пообещала ввести "жёсткие санкции" для дальнейшего давления на Россию с целью заключения соглашения, пишет The Times.

"Британское военное руководство отказалось от идеи размещения 30-тысячного контингента для защиты украинских портов и городов. Сообщается, что теперь они предлагают более "реалистичную миссию", включающую обеспечение безопасности с воздуха над Западной Украиной, поддержку подготовки украинских военных и разминирование Чёрного моря", - пишет издание.

После виртуальной встречи с президентом Дональдом Трампом и лидерами ЕС в среду премьер Кир Стармер заявил, что у Великобритании и других европейских стран есть обоснованные военные планы по размещению "сил подтверждения" в Украине после достижения соглашения о прекращении огня. При этом такие силы не будут снабжать войска на линии фронта, а роль США в этом плане пока неясна, отмечает The Times.

"Ожидается, что коалиция предоставит логистику, вооружение и специалистов по подготовке для содействия восстановлению и реорганизации сухопутных войск Украины. Это подразумевает обучение в западной части страны, где войска с меньшей вероятностью могут подвергнуться нападению", говорится в статье.

"Кроме того, коалиция будет выполнять задачи по патрулированию воздушного пространства, используя такие самолёты, как "Тайфуны" или F-35, для патрулирования неба над Украиной и предотвращения российских атак. Цель этих миссий — успокоить украинское население и обеспечить возобновление международных авиаперелётов".

Страны коалиции также помогут разминировать Чёрное море и обеспечить безопасный проход всех судов в украинские порты и из них.

При этом Стармер заявил, что есть "реальные" шансы на заключение соглашения, и что европейские союзники обещали помочь в его реализации. Однако он убедил Трампа, что "международные границы не могут и не должны меняться силой".

"Стармер заявил, что, чтобы вынудить Путина пойти на уступки, "мы также готовы усилить давление на Россию, особенно на экономику, применяя санкции и более широкие меры по мере необходимости. Мы в Великобритании готовим следующие пакеты жёстких санкций в этой связи".

Издание отмечает,что Великобритания оказывает давление на союзников по ЕС, требуя конфисковать замороженные российские активы на сумму 260 миллиардов евро, но они пока сопротивляются. При этом источник в правительстве заявил, что "на столах" находятся "всё" для усиления давления на Россию.

Гарантии безопасности для Украины

Как писало издание Politico, США готовы предоставить гарантии безопасности Украине. Однако, по словам собеседников издания, такие гарантии не должны будут осуществляться в рамках НАТО.

При этом Трамп ясно дал понять, что США не будут продолжать поставлять Украине оружие или войска напрямую, хотя он будет продавать оружие Европе для использования Киевом, пишет издание.

