Госсекретарь США Энтони Блинкен также выразил соболезнования в связи с гибелью 26 марта четырех украинских военнослужащих.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен выразил обеспокоенность в связи с обострением ситуации на Донбассе.

Читайте такжеВ ТКГ верят, что могут вернуть "тишину" в ООС после встречи политсоветниковОб этом говорится в заявлении спикера Госдепартамента США Неда Прайса по итогам телефонного разговора Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Государственный секретарь подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму", - говорится в заявлении.

"Он выразил обеспокоенность по поводу ситуации с безопасностью на востоке Украины и соболезнования в связи с недавней гибелью четырех украинских солдат", - сообщил Прайс.

Обострение на Донбассе

26 марта на Донбассе, возле населенного пункта Шумы в результате обстрела со стороны российских оккупационных сил четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще двое получили ранения.

В связи с этим президент Владимир Зеленский поручил представителям Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе инициировать неотложное заседание подгруппы по безопасности, а также срочно обсудить этот вопрос на уровне советников лидеров "нормандского формата".

Также глава государства планировал в ближайшее время провести беседы со всеми лидерами "нормандской четверки".

Вечером, 31 марта, украинская делегация в ТКГ по результатам заседания проинформировала, что Россия отвергла все просьбы прекратить огонь на фронте.

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Автор: Виталий Саенко