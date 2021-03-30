Украинский парламент обращается к международным институтам относительно расследования военных преступлений и преступлений против человечности.

Верховная Рада Украины призывает мировое сообщество к усилению международного политического и экономического давления на Российскую Федерацию с целью прекратить ее агрессию против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, постановление № 5312 об утверждении заявления Верховной Рады относительно эскалации российско-украинского вооруженного конфликта поддержали 308 народных депутатов, в частности из фракции "Слуга народа" - 219.

При рассмотрении этого вопроса фракция "ОПЗЖ" покинула сессионный зал, мотивируя это несогласием с повесткой дня сегодняшних внеочередных заседаний.

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Постановление Рады по Донбассу

В заявлении ВР обращается к международным организациям и международным юрисдикционным институтам с призывом принять все возможные меры для расследования случаев серьезных нарушений международного права в ходе вооруженной агрессии России против Украины, в том числе совершения вооруженными формированиями РФ преступлений агрессии, военных преступлений и преступлений против человечности.

В заявлении говорится, что с начала 2021 года наблюдается существенное увеличение обстрелов и вооруженных провокаций со стороны вооруженных формирований РФ, рост зафиксированных Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине фактов нарушения режима прекращения огня.

Кроме того, патрули СММ ОБСЕ сталкиваются со все более многочисленными препятствиями в своей работе на временно оккупированной территории, продолжается незаконное пересечение неконтролируемого правительством Украины участка украинско-российской границы транспортными эшелонами и военной техникой для усиления и ротации вооруженных формирований РФ.

Также сказано, что уже несколько месяцев под разными предлогами блокируется конструктивная работа Трехсторонней контактной группы.

«Последним вопиющим фактом стали массированные обстрелы российскими оккупационными войсками 26 марта 2021 года позиций Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы Донецкой области с применением стрелкового оружия, гранатометов АГС-17, а также запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Только за один день от российского оружия погибли четыре украинских военнослужащих, один получил тяжелые ранения», - говорится в заявлении.

Также отмечается, что нынешняя эскалация на Донбассе свидетельствует о продолжении дерзкого игнорирования Российской Федерацией своих обязательств по мирному урегулированию конфликта.

ВР требует от России немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня, полностью выполнить свои международные обязательства и вывести из Украины свою армию, наемников, вооруженные формирования, которые она возглавляет, обеспечивает и финансирует, их оружие и технику и вернуть Украину полный контроль над ее международно признанными границами.

Также в заявлении выражается поддержка усилий президента Владимира Зеленского с неотложной активизации контактов в «нормандском формате» с целью побудить Россию к выполнению ею своих обязательств как стороны конфликта.

ВР призывает парламенты иностранных государств и международные парламентские организации осудить агрессивную политику РФ в отношении Украины, в том числе и последнюю волну эскалации в зоне конфликта.

ВР призывает мировое сообщество к продолжению и усилению международного политического и экономического давления на Россию с целью прекращения агрессии, выведения иностранных войск и вооружения с территории Украины, полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Обострение на Донбассе: обстрел под Шумами 26 марта

26 марта на Донбассе в результате обстрела со стороны российских оккупационных сил вблизи Шумов погибли четверо военнослужащих. Еще двое получили ранения.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе заявила об экстренном внутреннем совещании. Также сообщалось о переговорах Зеленского в "нормандском формате".

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Автор: Надя Пришляк