Кабинет министров согласовал назначение бывшего главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая главой Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области.
Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. "Согласовано назначение: Гайдая Сергея Владимировича председателем Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области", - написал он и сообщил также, что согласовано было увольнение с этой должности Эдгара Токаря.
Кроме того, правительство назначило Михаила Латинского заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам европейской интеграции, а Лилию Кравчук - заместителем председателя Государственной службы по делам детей, также на нее временно возложено исполнение обязанностей председателя этой госслужбы.
Среди прочего, Светлана Кашенец и Татьяна Токарчук были уволены с должностей заместителей министра по делам ветеранов Украины.
Назначение и освобождение Гайдая
Об отставке Гайдая с должности главы Луганской ОВА средства массовой информации писали еще до принятия соответствующего решения. Он возглавлял область с 2019 года. Тогда также сообщалось, что Гайдай может занять должность посла Украины в Казахстане.
11 апреля Кабинет министров согласовал назначение нового главы Луганской ОВА. 12 апреля президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении на должность главы Луганской ОВА полковника Национальной полиции Артема Лысогора.