Сергей Гайдай отметил, что Луганскую область ждет декоккупация.

Российские оккупанты ожидают контрнаступление Вооруженных сил Украины летом. Рашисты окапываются Сватово и Старобельске Луганской области.

Об этом глава Луганской ОВА Сергея Гайдая рассказала в эфире телемарафона.

Он указал, что российские войска пытаются подойти ближе к Северодонецку, поэтому город и ближайшие села находятся под огнем. Кроме того, Гайдай рассказал, что в Попаснянском районе оккупанты пытаются отрезать "дорогу жизни".

"Украинские защитники уничтожают нашу дорожную инфраструктуру, исключительно в крайних случаях, для сдерживания продвижения агрессора и пополнение для блокировки в них оружия, убийц и техники. Все отстроим за российские деньги", - говорится в сообщении.

По его словам, Луганскую область ждет декоккупация, несмотря на стягивание российской техники и живой силы.

"В конце июня-начале июля украинские войска могут пойти в контрнаступление. Россияне к этому готовятся в Старобельске и Сватово. Также рашисты готовятся паковаться в пакеты, а остатки тех, кто выживет - бежать к российской границе", - подытожил глава Луганской ОВА.

Как ранее сообщал УНИАН, жители Луганской области находятся под постоянным огнем. Так, в Луганской областной государственной администрации сообщили, что в результате обстрелов российских оккупантов погибли четыре человека. Кроме того, врачи в Днепре борются за жизнь 15-летнего ребенка из Горного.

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