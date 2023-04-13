Артём Лысогор до назначения занимал должность замначальника ГУ Нацполиции в Житомирской области.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении на должность главы Луганской ОВА полковника Нацполиции Артёма Лысогора. Соответствующий указ зазмещен на сайте Офиса президента.

Артёму Лысогору 39 лет. С июня 1999 года он начал службу в органах в Харькове, будучи курсантом Национального университета внутренних дел.

С июля 2016 года Лысогор временно исполнял обязанности заместителя начальника Главного управления Нацполиции в Житомирской области, а с сентября того же года был назначен заместителем начальника ГУ ведомства в области.

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Был замкомом роты полка патрульной службы полиции особого назначения "Днепр-1".

С октября 2021 года по июнь 2022-го был откомандирован на восток Украины замкомандующим Объединенных сил по задействованию сил Нацполиции.

Позиция главы Луганской ОВА - детали

Об отставке председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая СМИ писали еще до принятия соответствующего решения. Он возглавлял область с 2019 года. Тогда также сообщалось, что Гайдай может занять должность посла Украины в Казахстане.

11 апреля Кабинет министров согласовал назначение новых глав Сумской и Луганской областных государственных администраций.