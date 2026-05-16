В Украину вернули тела более 500 погибших защитников

Следователи совместно со специалистами будут проводить мероприятия по идентификации репатриированных погибших.

Тела более 500 погибших украинских военных удалось вернуть на Родину.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Facebook. "По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 528 погибших, которые, по утверждению российской стороны, могут принадлежать украинским военнослужащим", – говорится в сообщении.

Отмечается, что следователями правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений будут осуществлены все необходимые меры, направленные на идентификацию репатриированных погибших.

Видео дня

Обмен между Украиной и РФ – важные новости

15 мая удалось вернуть на родину 205 украинцев. В частности, из российского плена вернулись воины ВСУ, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Практически все освобожденные сегодня военнослужащие пробыли в плену 4 года.

Ранее, 8 мая, президент США Дональд Трамп заявлял о достижении договоренности об обмене пленными по принципу "тысяча на тысячу" с каждой страны.

При этом российский диктатор Владимир Путин заявил, что Киев якобы не предоставил никаких предложений по обмену пленными и вообще "исчез с радаров".

Однако омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что именно Кремль затягивает процесс реализации обмена "тысяча на тысячу". Украинская переговорная группа давно передала России списки на обмен.

Вас также могут заинтересовать новости: