Гросу показала новые снимки с маленьким сыном и мужем

Известная украинская певица Алина Гросу, которая в апреле родила первенца, показала новые семейные фотографии.

В своем Instagram артистка решила опубликовать кадры с маленьким сыном, имя которого пока держит в секрете.

Кстати, фотосессия Алины была посвящена Дню семьи, который отмечали вчера, 15 мая.

"С Днем семьи, друзья мои. Семья – это огромное сокровище. А детки – это лучшее продолжение любви", – отметила исполнительница, которая также показала фото с малышом и мужем.

Вся семья позировала перед камерой, сидя возле больших букетов сирени.

Кстати, Гросу рассказала о свадьбе в 2024 году. Личность своего мужа певица не раскрывает, однако поговаривают, что это российский актер Роман Полянский, с которым она встречалась еще до начала полномасштабной войны. Однако сама Алина ни опровергает, и ни подтверждает эту информацию.

Напомним, ранее 30-летняя Алина Гросу откровенно рассказала о трудностях во время родов.

