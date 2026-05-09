Путин пытается сорвать рекордный обмен пленными, – источники

До сих пор Украина и Россия лишь однажды обменивались таким большим количеством пленных одновременно.

Заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что Украина якобы не готова к обмену пленными в формате 1000 на 1000, не соответствует действительности. Вероятно, Кремль стремится сорвать соответствующие договоренности. Об этом в комментарии УНИАН рассказал информированный представитель Офиса президента.

Наш собеседник отметил, что договоренность о проведении крупного обмена пленными была достигнута при посредничестве Белого дома, поэтому США должны гарантировать ее выполнение.

"Они понимают, какое значение имеют обмены для украинцев, поэтому всегда пытаются все усложнить. Но в этом случае разговор велся при посредничестве США", – заявил представитель Банковой.

В Офисе президента добавили, что активные переговоры по деталям обмена уже ведутся и будут продолжаться. Поэтому, если россияне попытаются сорвать договоренность, это будет нарушением обещания, которое Кремль давал в первую очередь Белому дому.

Майский обмен пленными: что известно

Как писал УНИАН, вечером 8 мая, когда парад в Москве выглядел все менее вероятным из-за отсутствия явного согласия Киева соблюдать путинское псевдо-перемирие, президент США Дональд Трамп внезапно объявил, что по его инициативе Украина и РФ не только введут трехдневное перемирие, но и проведут редкий по масштабам обмен пленными – тысяча на тысячу.

Впоследствии такую договоренность подтвердили в Киеве и в Москве. При этом в Кремле старательно подчеркивали, что столь нужный Путину режим тишины на время парада в Москве предложил именно Дональд Трамп. И он же якобы настаивал на обмене пленными.

Уже после парада российский диктатор заявил, что Россия якобы предлагала Украине крупный обмен еще до перформанса от Трампа. Таким образом Путин, вероятно, пытался опровергнуть распространенные слухи, что Россия "купила" у Киева перемирие на время парада, заплатив за него масштабным обменом. При этом Путин также заявил, что Киев якобы не предоставил никаких предложений по обмену пленными и вообще "исчез с радаров".

