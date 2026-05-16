Что посадить возле пионов: садоводы назвали идеальный цветок

Этот цветок поможет пионам процветать из года в год.

У совместной посадки растений есть множество преимуществ, от подавления сорняков до отпугивания вредителей, но она требует планирования.

Когда речь заходит о пионах и цветках-компаньонах для них, то в этом случае садоводы рекомендуют взять герань, пишет Housedigest.

Дело в том, что герань способна защищать пионы в течение всего года. Одна из проблем пионов, особенно древовидных сортов, заключается в том, что через несколько лет они немного вытягиваются и это делает их стебли уязвимыми. Посадив вокруг них герани, вы можете обеспечить им дополнительную защиту. К тому же они помогают смягчить некоторые погодные условия, которые могут нанести вред пионам, и способствуют борьбе с эрозией.

Следует учесть, что герань очень вынослива. Ее легко выращивать, и она совершенно неприхотлива к месту посадки. Кроме того, она засухоустойчива после того, как приживется. Садоводы в связи с этим отметили, что при выборе любых растений-компаньонов всегда лучше выбирать максимально неприхотливые.

Кроме того, у герани неглубокие корни, а у пионов - более глубокие, поэтому они не конкурируют за питательные вещества.

Какую герань использовать

Во-первых, при выборе герани для совместной посадки, нужно брать морозостойкие сорта. Хотя однолетние герани часто используются в совместной посадке с овощами в качестве растений-ловушек, морозостойкая герань будет обеспечивать пионам опору год за годом.

Во-вторых, нужно покупать герани меньшего размера для посадки рядом с пионами, чтобы растения-компаньоны не разрослись. Герани из группы цинереумов - отличный вариант для совместной посадки, поскольку они растут небольшими. Например, герань Ballerina и герань Laurence Flatman растут небольшими кустиками высотой до 15 см.

