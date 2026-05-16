После скандала с 'Вероникой Фэншуй': Рада взялась за гадалок и экстрасенсов

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предлагающий запретить платные услуги по гаданию, магии и эзотерике, а также их рекламу и популяризацию.

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №15251, который предусматривает административную ответственность за оказание платных услуг по гаданию, магии, экстрасенсорике и другим эзотерическим практикам.

Документ также предлагает считать правонарушением рекламу и популяризацию подобных услуг, а также распространение информации об их предоставлении.

Инициатором законопроекта выступил народный депутат от фракции Георгий Мазурашу ("Слуга народа"). Накануне он также возглавил межфракционное объединение "Поиск Царства Божьего и правды Его", о создании которого объявили во время заседания парламента.

Как отмечает помощник депутата Николай Гунько, законопроект стал "ответом на информационную волну последних дней" и направлен на урегулирование рынка эзотерических услуг.

Что предшествовало

Инициатива появилась на фоне общественного резонанса вокруг темы астрологии и так называемых "консультаций по предсказаниям". СМИ сообщали, что в материалах дела бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака фигурирует так называемая "Вероника Фэншуй".

"Схемы" пишут, что он советовался по важным решениям с гадалкой по имени Вероника Аникиевич. В частности, он якобы присылал этому лицу даты рождения кандидатов и просил совета. Таким образом глава ОП проверял кандидатов на должность премьер-министра, действующего министра здравоохранения, а также, в частности, действующего заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.

