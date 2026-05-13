Селезнев назвал два ключевых условия, дающих Украине шанс переломить ход войны

Он напомнил, что не стоит забывать о 1000 км украинско-белорусской границы.

Ситуация на поле боя сегодня держится на сверхусилиях украинских защитников, однако для реального изменения хода боевых действий необходимо сочетание двух стратегических факторов. Об этом военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев сказал в эфире "Український фокус. Ранок".

По его словам, линия фронта сейчас существенна, а опасность может поджидать даже там, где сейчас тихо.

"Протяженность фронта сегодня составляет 1200 км. В дополнение к этому не стоит забывать о 1000 км украинско-белорусской границы, где также может быть потенциальная опасность и соответствующие риски. Да, сегодня украинская разведка не фиксирует никаких серьезных маневров ни российских, ни белорусских войск на территории Беларуси", – пояснил Селезнев.

Эксперт также добавил, что удары по логистике и экономике РФ являются важной частью стратегии, но они лишь изматывают врага, а не решают исход войны мгновенно.

"Сегодня ситуация на поле боя основана на трех компонентах – героизм и тяжелый труд наших военных, наши инженерные сооружения и фортификации, наши возможности в области борьбы с дронами. Еще есть два весомых компонента, которые дают нам надежду и уверенность, что все будет хорошо. Речь идет о том, что 50% того, что нужно Силам обороны, обеспечивают наши предприятия, а также о том, что наши европейские партнеры четко понимают, что передача оружия и технологий для ВСУ является их инвестициями в безопасное будущее Европы", – подытожил он.

Таким образом, по словам Селезнева, именно развитие собственного ВПК и стабильность западных поставок являются теми рычагами, которые позволят ВСУ перехватить инициативу.

Ранее УНИАН писал, что украинские военные пока не выходят из Покровска и продолжают там оборону, несмотря на очень сложную ситуацию на фронте. По данным источников, город остается важным для сдерживания российского наступления, поэтому его не оставляют без крайней необходимости. В то же время в Мирнограде ситуация хуже: из-за проблем с логистикой и риска окружения командование может принять решение об отходе украинских сил на более выгодные позиции.

Аналитики DeepState зафиксировали, что российские войска продвигаются в Донецкой области. Сообщается о продвижении россиян вперед на отдельных участках. В частности, враг продвинулся вблизи Закитного, к востоку от двух стратегических городов Сил обороны Украины – Лимана и Славянска.

