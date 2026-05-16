Кондратюк предсказал, какое место займет Украина в финале 'Евровидения-2026'

Украинский продюсер Игорь Кондратюк назвал своих фаворитов на международном песенном конкурсе "Евровидение-2026".

Уже сегодня, 16 мая, состоится гранд-финал шоу, на котором 25 участников будут бороться за главную награду – хрустальный микрофон. Не секрет, что по прогнозам букмекеров, лидерами являются представители Финляндии – Linda Lampenius и Pete Parkkonen с песней "Liekinheitin". Также в первой пятерке фаворитов находятся Австралия, Греция, Израиль и Румыния.

"Из перечисленных фаворитов больше всего понравились песни представителей Австралии и Израиля. Не понимаю, почему финский дуэт является фаворитом, хоть убьете. Может, я отстал от музыкальной жизни", – отметил Кондратюк в комментарии для BLIK.ua.

Продюсер добавил, что в этом году ему не понравился песенный уровень конкурса. По его словам, свет, постановки, костюмы участников были на более высоком уровне, чем сами композиции участников. Однако выступление представительницы Украины – LELÉKA – Игорь оценил так:

"LELÉKA вокально была среди лучших, это однозначно. Песня – повторяюсь, к сожалению, не является хитовой. Но желаю ей занять место в первой десятке".

К слову, LELÉKA в гранд-финале будет выступать под номером 7 с песней "Ridnym". УНИАН будет вести онлайн-трансляцию шоу.

