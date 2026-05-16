Подросток создал робота-черепаху, который может обнаруживать подводные угрозы с точностью 96%

15-летний канадец по имени Эван Будз выполнил важную задачу в сфере охраны морской среды. Он изобрел бионическую подводную рабочую черепаху, способную контролировать и оценивать уязвимые водные экосистемы. Речь идет о конструкции BURT, которая не была похожа на обычные тяжелые подводные аппараты. Вместо этого она плавно двигалась среди коралловых рифов и пресноводных сред обитания, не беспокоя местных обитателей. Об этом пишет The Times of India.

Такой аппарат был оснащен высококачественными камерами и моделями машинного обучения для выявления инвазивных видов и обесцвечивания кораллов с точностью обнаружения 90%, объясняет Канадская радиовещательная корпорация (CBC).

Эван объединил доступное оборудование и биомимикрию с передовыми методами сбора данных, проложив путь для обычных людей к активному участию в охране окружающей среды и борьбе с изменением климата.

"Идея пришла к нему во время кемпинга на Великих озерах, когда он наблюдал за тем, как черепахи-кайманы плавно и эффективно передвигаются. В отличие от традиционных подводных дронов, которые имеют шумные пропеллеры, способные нанести вред морским обитателям, изобретение Эвана предлагает более деликатный подход. Его робот имитирует природу, используя технологию мягких плавников, благодаря чему он тихо движется в воде", - добавляют в материале.

Такая конструкция позволяет исследовать районы с чувствительной водной флорой и фауной, а также коралловыми рифами, не нарушая их спокойствия и не нанося вреда.

"Главная задача BURT - выявлять экологические угрозы, что становится возможным благодаря его современным датчикам и искусственному интеллекту. Будз интегрировал в робота модель машинного обучения, научив его выявлять такие проблемы, как обесцвечивание кораллов, пластиковые отходы и инвазивные виды, с поразительной точностью в 96 процентов", - объяснили в публикации.

Поэтому, как только эта система начнет работать самостоятельно, ученые смогут собирать важные данные о подводных угрозах по мере их возникновения. Такой высокий уровень очень важен для экологов, которые должны быстро реагировать, чтобы уменьшить влияние климатических изменений и человеческой деятельности на уязвимые и морские экосистемы.

Как писал УНИАН, ранее в Тихом океане обнаружили удивительную рыбу, напоминающую персонажа из известного детского шоу. Речь идет о "волосатой рыбе-трубке-призраке", которая имеет несомненное сходство с лучшим другом Большой Птицы.

Также сообщалось, что в Норвегии турист случайно нашел 1500-летний футляр для золотого меча. По словам исследователей, владелец меча "вероятно, был вождем в этой местности в первой половине VI века и имел в своем окружении верных воинов".

