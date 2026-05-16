Звезду сериала 'Счастливы вместе' ликвидировали в Украине

Павлу Чернявскому было 39 лет.

Российский актер-оккупант Павел Чернявский, снимавшийся в сериале "Счастливы вместе", ликвидирован в Украине.

Известно, что он подписал контракт с Минобороны РФ в 2025 году. Мужчина совершал преступления на наших землях в течение трех месяцев. В марте этого года ВСУ ликвидировали захватчика, однако информация о его смерти появилась лишь на днях. Павла похоронили в его родном городе Омске. Ему было 39 лет.

К слову, Чернявский начал свою актерскую карьеру в 15 лет. Он играл в эпизодических ролях сериалов, однако наибольшую популярность ему принесли фильмы "Счастливы вместе", "Опасная близость" и "След". Павел также долгое время работал в театре и был ведущим мероприятий.

Напомним, ранее стало известно, что российский актер-путинист Евгений Шишов был ликвидирован в Курской области. Мужчина получил осколочное ранение и скончался во время эвакуации в госпиталь. К слову, у сторонника диктатора осталась дочь-подросток и жена.

