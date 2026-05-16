Скандал в Британии: из штаб-квартиры городского совета внезапно исчез флаг Украины

Это решение вызвало политическую дискуссию о символической поддержке Украины в британских регионах на фоне продолжающейся войны с Россией.

В британском графстве Эссекс новая администрация политической силы Reform UK сняла украинский флаг со штаб-квартиры совета в городе Челмсфорд и заменила его флагом Союза, пишет BBC.

Решение было принято после смены политического руководства в местных властях, где Reform UK положила конец 25-летнему доминированию Консервативной партии.

Украинский флаг развевался у здания с марта 2022 года – с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Председатель совета Питер Харрис назвал замену флагов "моментом гордости", подчеркнув, что это не означает уменьшение поддержки Украины.

В то же время представители оппозиции раскритиковали это решение. Лидер местных консерваторов Ли Скотт заявил, что такой шаг может послать "неправильный сигнал" и даже способствовать распространению "прокремлевских настроений" на местном уровне.

"Это глубоко разочаровывающий и перформативный жест", – сказал он, добавив, что подобные решения могут подрывать символическую поддержку Украины на фоне войны.

Объяснения властей и дальнейшие планы

В Reform UK заявили, что политика предусматривает использование только официальных или государственных флагов возле зданий совета. Также в партии отметили, что украинский флаг не исчезает окончательно, а для него планируют найти другое место после консультаций с местной украинской общиной.

Представитель совета подчеркнул, что "поддержка и щедрость жителей Эссекса в отношении Украины с 2022 года остаются неизменными".

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Великобритания ускорит обещанные поставки систем противовоздушной обороны для Украины в ответ на беспрецедентную по масштабам комбинированную атаку России.

Одним из ключевых обещаний Великобритании в сфере ПВО является система Gravehawk. Лондон планировал передать Украине 15 таких комплексов еще в 2025 году, однако первые поставки начались только в этом году. Да и то речь идет скорее о первых прототипах.

