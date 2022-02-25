По словам чиновника, оборона региона будет разворачиваться еще крепче.

Николаев не удалось захватить российской армии благодаря военным Вооруженных сил Украины.

Об этом в видеообращении заявил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким.

"Два дня назад была информация, что мы можем потерять Николаев, но мы его не сдали. Это все благодаря нашим военным", - рассказал он.

По его словам, оборона региона будет разворачиваться еще крепче.

"Есть хорошие новости. У нас усиление со всеми военными структурными подразделениями. Подробности не буду раскрывать все ... всех приглашаю присоединиться к нашей армии, усиливать ее", - отметил Ким.