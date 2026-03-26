Силы обороны взяли под контроль Березовое в Днепропетровской области

Шаг за шагом десантники вытесняют российских оккупантов с украинской земли.

Подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ взяли под полный контроль населенный пункт Березовое в Днепропетровской области. Об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

"Подразделения группировки ДШВ взяли под контроль Березовое Днепропетровской области. Шаг за шагом десантники вытесняют российских оккупантов с украинской земли. Там, где появляются подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, противник несет колоссальные потери или остаётся на украинской земле навсегда", - говорится в сообщении.

ВСУ отбили штурм россиян под Константиновкой

Ранее воины 28-й механизированной бригады Сухопутных войск Украины совместно с бойцами из других подразделений отбили комбинированный штурм врага с четырех направлений под Константиновкой Донецкой области.

Видео дня

В качестве отвлекающего маневра враг запустил два "зашитых" танка со стороны Торецка, тогда как штурмовать должны были три группы пехоты с разных направлений. Первая двигалась в районе Иванополья, вторая ехала на мотоциклах по трассе на Покровск, а третья, "спецназ в кикиморах", должна была двигаться вблизи железнодорожной дороги.

Тем не менее, пилоты БПЛА "Спалах", Kurt&Company, R.V. 3-го батальона и 1-го МБ совместно со смежными подразделениями СБУ, НГУ и сухопутных войск уничтожили одну бронированную "приманку" и оперативно уничтожили первую и вторую группы с помощью FPV-дронов и сбросов.

