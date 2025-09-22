По мнению Кевлюка, продвигаться на Днепр противнику нет смысла.

Несмотря на определенные продвижения на некоторых направлениях Россия не смогла захватить ключевые украинские города-крепости для удара на Славянско-Краматорскую агломерацию - врагу не хватает, в частности подготовленных штурмовиков. Об этом "Донбасс Реалии" рассказал эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.

По состоянию на сейчас российской армии не удалось полностью захватить ключевые для наступления на указанную агломерацию города-крепости - Торецк, Покровск, Часов Яр. Тактика обхода, отметил специалист, этих населенных пунктов с флангов работает, но явно медленнее, чем этого хотело российское командование.

Кевлюк констатирует, что для взятия таких укрепленных объектов нападающему нужна хорошо подготовленная штурмовая пехота, которой пока нет. Украинские командиры подразделений, которые ведут контактные бои, докладывают: у оккупантов часто задействованы плохо подготовленные силы - в том числе бывшие заключенные с многодневным обучением, что не соответствует требованиям городских боев.

"Это абсолютно не та квалификация, которая нужна для городских боев", - подчеркнул эксперт.

Кевлюк также отметил, что для прорыва "пояса крепостей" необходимы средства мобильности и квалифицированная разведка: там, где наметился успех, нужно немедленно продвигаться, закрепляться и разрывать боевые порядки противника, искать стыки между его подразделениями и незащищенные инженерными сооружениями участки. По его мнению, квадроциклы, мотоциклы или джипы - то есть так называемые "джихадмобили" - сами по себе не заменят боевые машины необходимого класса.

Кроме продвижения возле Торецка, Покровска и Часового Яра, агрессор активизировал наступление в Серебрянском лесу. Это позволило российским FPV-дронам поражать важную логистическую артерию Донбасса - трассу Харьков-Краматорск. Кевлюк пояснил, что в Лиманском направлении противник создавал локальные преимущества 6-кратные, а иногда и 20-кратные, из-за чего обороняться на предыдущих рубежах стало чрезвычайно сложно.

"Крайне сложно вести оборону и оставаться на той линии боевого соприкосновения, которая у тебя была до того, как он это преимущество приобрел. Да, действительно, наши войска отошли не только в Серебрянском лесу, они постепенно отходят за реку Черный Жеребец", - сказал эксперт.

В то же время, по его словам, хотя плацдарм был потерян, другой берег Северского Донца дает более выгодный для обороны рубеж, особенно накануне зимы. Местность, по которой продвигался враг, уже фактически разрушена боями - там нет возможностей для обустройства жилья или хранения запасов.

На вопрос о вероятности наступления на Днепр Кевлюк ответил, что подобной политической цели у оккупационных войск сейчас нет. Кроме того, продвижение в глубину сопровождается риском растягивания логистики: тогда по коммуникациям вражеских сил будут наносить удары украинские ударные средства. Войска противника, зашедшие вглубь, могут оказаться без горючего, боеприпасов, еды и воды, и придется отступать, как это уже было в 2022 году. По мнению аналитика, такое продвижение в нынешних условиях не имеет смысла для противника.

Напомним, 7 корпус быстрого реагирования ДШВ сообщил, что россияне в районе Покровска активизировали штурмовые действия и пытаются блокировать логистические пути ВСУ. По словам украинских бойцов, сейчас доминирующей тактикой россиян становится инфильтрация - захватчики пытаются проникнуть небольшим группами, минуя передовые позиции украинских военных. Также враг осуществляет круглосуточную разведку и активно применяет дроны по позициям ВСУ.

