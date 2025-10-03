В населенный пункт проникла ДРГ оккупантов для "флагопостановки", но была уничтожена нашими защитниками.

Украинские военные опровергли заявления россияне о захвате населенного пункта Вербовое на Днепропетровщине. Как сообщает 110-я отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко (110 ОМБр) в своем Telegram-канале, Вербовое находится под контролем бойцов бригады.

"Недавно противник сделал заявление и продемонстрировал пропагандистское видео якобы о захвате н.п. Вербовое, которое находится в зоне ответственности 110 ОМБр. Эта информация не соответствует действительности. В н.п. Вербовое проникла ДРГ противника, чтобы сделать видео флагопостановки, после чего оккупанты были уничтожены нашими подразделениями", - информируют украинские защитники.

Отмечается, что бойцы 110 ОМБр зашли в село, уничтожили остатки противника и зачистили населенный пункт.

"Вербовое под контролем 110 ОМБр", - отмечают в бригаде.

Россияне не впервые распространяют ложную информацию

Как сообщал УНИАН, в частности 22 сентября Министерство обороны РФ заявило о захвате села Калиновское на Днепропетровщине. Однако в ВСУ это быстро опровергли. Так, спикер ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский заявил, что это не соответствует действительности.

1 октября Бельский прокомментировал тиражирование вражескими ресурсами "постановок" о захвате украинских сел на Днепропетровщине. На этот раз, об оккупации сел Терновое и Вербовое. Он отметил, что с 27 по 29 сентября несколько групп российских военных проникли в эти села исключительно для съемки фейковых "победных" сюжетов. По словам Бельского, оба населенных пункта остаются под полным контролем Вооруженных сил Украины, все эти диверсионные группы уничтожены. Видео россияне планировали использовать для запугивания и разжигания паники среди местных жителей.

