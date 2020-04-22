На заседании ТКГ обсудили новые участки разведения сил на Донбассе

Украинская сторона настаивала на том, что участки разведения сил и средств должны отвечать запросам гуманитарного характера и создавать центры безопасности для местных жителей.

Во время заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе стороны обсудили определение следующих участков разведения сил и средств и открытие новых КПВВ на линии разграничения.

Как сообщается на сайте президента Украины, ТКГ провела очередную встречу в режиме видеоконференции.

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"В рамках работы группы по безопасности украинская сторона разделила беспокойство представителей ОБСЕ по факту блокирования работы СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях Украины и настояла на безусловном и беспрепятственном доступе наблюдателей к временно оккупированным территориям Донбасса", - говорится в сообщении.

Также в рамках группы по безопасности стороны продолжили работу по определению следующих участков разведения сил и средств.

"Украинская сторона настаивает, что такие участки должны отвечать запросам гуманитарного характера и создавать центры безопасности для местных жителей - граждан Украины", - отметили у президента.

Кроме того, участники ТКГ договорились о необходимости активизации подготовки к открытию новых КПВВ на линии разграничения.