Женщина находится в плену уже почти полгода.

На оккупированном Донбассе боевики так называемой самопровозглашенной "ДНР" взяли в плен учительницу. Женщину якобы подозревают в шпионаже, а ее дочь уже пол года не может даже услышать ее голос. Учительница ехала в Горловку из Киева к своей пожилой матери.

Об этом дочь учительницы написала на своей странице в Facebook.

По словам женщины, ее жизнь разделилась на "до и после", ведь она не видела свою мать уже почти пол года. В 2014 году ее мама уехала из Горловки в Харьков, впоследствии она перебралась в Киев. Однако в родном городе, который сейчас находится под оккупацией, у учительницы осталась ее старенькая мать, ее не удалось вывезти.

"В июле этого года обстоятельства сложились таким образом, что кому-то из нас нужно было ехать в Горловку к бабушке. Уехала моя мама - Шило Наталья Анатольевна. Как сотни и тысячи ездят в ту сторону каждый день. Только ей не повезло", - рассказала дочь учительницы.

Читайте такжеПошел на поправку: медики чудом спасли бойца с почти несовместимой с жизнью травмой (видео)Она в последний раз слышала голос мамы именно в тот день, когда та уехала на оккупированный Донбасс. После этого женщине уже никто не мог дозвониться. Ее дочь узнала о задержании от перевозчика.

"Моя бабушка сидела тогда весь вечер у подъезда своего дома, а я, как могла, уговаривала ее пойти домой: "Не жди маму. Она сегодня не приедет". Она не приехала до сих пор", - написала дочь женщины, которая попала в плен.

Только через три дня с дочерью связались боевики. Они позвонили и сказали, что учительницу подозревают в шпионаже. Семья женщины очень переживала, однако надеялась, что все решится. Однако ситуация не улучшилась.

Женщину перевели в следственный изолятор, лишь через 30 дней родным учительницы разрешили передать ей одежду и продукты. Даже спустя месяцы ее не отпустили. Дочь обратилась ко всем, кто сможет помочь ее маме и всем пленным.

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Автор: Полина Кузенко