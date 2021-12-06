Президент, в частности, поздравил воинов с Днем Вооруженных сил Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба главы государства, во время рабочей поездки в Донецкую область он побывал на передовых позициях украинской армии в зоне проведения операции Объединенных сил и поздравил военных с Днем Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что Зеленский вручил пятерым военнослужащим государственные награды.

"Имею честь сегодня быть вместе с вами. Благодарю вас за то, что защищаете суверенитет и территориальную целостность Украины... Убежден, что с такими людьми, как вы, мы обязательно победим", – подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский ознакомился с оперативной ситуацией в зоне проведения ООС и осмотрел командный пункт одной из бригад ВСУ.

Напомним, Владимир Зеленский ранее уже посещал передовые позиции наших военных на Донбассе.

На части востока Украины с 2014 года идет война – пророссийские боевики создали там самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", а власти Украины объявили антитеррористическую операцию. Впоследствии после АТО началась операция Объединенных сил.

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Автор: Антонина Доломанжи