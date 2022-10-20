На временно оккупированных территориях Херсонщины оккупанты могут начать насильную мобилизацию. Под наибольшей угрозой находятся люди, которые получили российские паспорта.
Такой информацией поделилась глава Херсонской областной военной администрации Галина Луговая в интервью порталу НВ.
"Да, это риск, это большая опасность. Понимая, что там в голове тараканы, конечно, можем ожидать чего угодно. Уже были попытки в нашей области забрать ребят призывного возраста в Вооруженные силы Российской Федерации. Были принуждения, прятали ребят, плакали и матери, и жены. Под угрозой прежде всего те люди, которые получили российские паспорта. Но потом, как мы знаем, Путин принял решение, что все, кто остались на оккупированной территории и официально не получили паспорт, являются гражданами Российской Федерации", — сообщила Луговая.
Глава ОВА назвала ситуацию "очень неоднозначной". Она посоветовала всем парням, которые остались на временно оккупированной территории Херсонщины, "сохранить жизнь" и где-то спрятаться.
Ситуация в захваченной части Херсонской области: основная информация
- Вчера, 19 октября, президент России Владимир Путин "ввел военное положение" на временно оккупированных территориях юга Украины.
- В СНБО решение главы государства-агрессора связали с целью депортировать как можно больше украинцев в депрессивные районы РФ и изменить этнический состав Херсонской области.
- Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский считает, что так называемое "военное положение" позволит принуждать местных жителей к труду и забирать их в оккупационную армию.
- По словам руководителя подразделения Terra Николая "Абдулы" Волохова, рашисты готовы бежать из Херсона. Его заявление подтверждает расследование СМИ, в котором журналисты рассказали о регулярных переправах техники и личного состава на левый берег Днепра.