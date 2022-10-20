Прежде всего, под угрозой люди, которые получили российские паспорта.

На временно оккупированных территориях Херсонщины оккупанты могут начать насильную мобилизацию. Под наибольшей угрозой находятся люди, которые получили российские паспорта.

Такой информацией поделилась глава Херсонской областной военной администрации Галина Луговая в интервью порталу НВ.

"Да, это риск, это большая опасность. Понимая, что там в голове тараканы, конечно, можем ожидать чего угодно. Уже были попытки в нашей области забрать ребят призывного возраста в Вооруженные силы Российской Федерации. Были принуждения, прятали ребят, плакали и матери, и жены. Под угрозой прежде всего те люди, которые получили российские паспорта. Но потом, как мы знаем, Путин принял решение, что все, кто остались на оккупированной территории и официально не получили паспорт, являются гражданами Российской Федерации", — сообщила Луговая.

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Глава ОВА назвала ситуацию "очень неоднозначной". Она посоветовала всем парням, которые остались на временно оккупированной территории Херсонщины, "сохранить жизнь" и где-то спрятаться.

Ситуация в захваченной части Херсонской области: основная информация

Вчера, 19 октября, президент России Владимир Путин "ввел военное положение" на временно оккупированных территориях юга Украины.

В СНБО решение главы государства-агрессора связали с целью депортировать как можно больше украинцев в депрессивные районы РФ и изменить этнический состав Херсонской области.

Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский считает, что так называемое "военное положение" позволит принуждать местных жителей к труду и забирать их в оккупационную армию.

По словам руководителя подразделения Terra Николая "Абдулы" Волохова, рашисты готовы бежать из Херсона. Его заявление подтверждает расследование СМИ, в котором журналисты рассказали о регулярных переправах техники и личного состава на левый берег Днепра.

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