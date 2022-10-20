Количество людей, которые согласились выехать значительно меньше, чем говорят российские оккупанты.

Российские оккупанты распространяют лживую информацию о намерениях Вооруженных сил Украины разрушить Херсон чтобы заставить людей уезжать.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в эфире информационного телемарафона.

Он отметил, что на местном радио, телевидении звучит информация, раздают листовки, рассылают смс на телефоны о том, что "ВСУ будут уничтожать Херсон", что не соответствует действительности. "Но некоторые люди напуганы и решают уехали, боясь за свою жизнь", - добавил он.

Видео дня

Соболевский отметил, что на Херсонщине сейчас идет скрытая депортация. При этом отметил, что количество людей, которые согласились выехать значительно меньше, чем говорят российские оккупанты. По его словам, пропагандисты еще и снимают тех людей, которые едут на дачу. Он отметил, что пока не зафиксировано ни одного случая принудительного вывоза людей. "Но не можем исключать такой возможности, учитывая , что Москва ввела так называемый военное положение на территории Херсонской области и поэтому разрешено оккупационным властям делать принудительное перемещение людей, делать принудительную мобилизацию и привлекать людей к принудительному труду", - сказал Соболевский.

Освобождение Херсонщины: что известно

В конце августа украинские войска пошли в масштабное контрнаступление. Освобождение территорий от российских оккупантов продолжается и в Херсонской области. По состоянию на 9 октября на Херсонском направлении от захватчиков освободили более 1 170 квадратных километров земель.

Советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что на Херсонском направлении у оккупантов наблюдается паника. Они уже бегут из Берислава и вывозят оттуда своих раненых. Он добавил, что вскоре РФ ждет новый котел, ведь продвижение ВСУ неизбежно.

На этом фоне оккупационные власти Херсонщины начали объявлять "эвакуацию" жителей на левый берег Днепра.

Аналитики Financial Times спрогнозировали, что уже на этой неделе Вооруженные Силы Украины могут освободить Херсон.

Тем временем на Херсонщине ВСУ уничтожают склады боеприпасов оккупантов. В ОК "Юг" рассказали, что сейчас идут активные действия по закреплению позиций ВСУ на освобожденных территориях. Проводятся стабилизационные мероприятия в деоккупированных населенных пунктах.

Полковник Свитан также уже сказал, когда ждать хороших новостей с Херсонщины.

Эксперт Олег Соскин также отметил, что "зеленых коридоров" для оккупантов не будет. А потому рашисты смогут покинуть Херсон только если сдадутся в плен или погибнут.

Вас также могут заинтересовать новости: