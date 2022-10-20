На фоне контрнаступления ВСУ российские оккупанты бегут, вывозя технику и уцелевшие подразделения.

Российские оккупанты на фоне успешного наступления Вооруженных сил Украины на юге и дальнейших планов по освобождению Херсонской области, включая город Херсон активно перемещают свою военную технику и личный состав с правого на левый берег Днепра.

Журналисты "Схем" совместно с русской службой "Радио Свобода" выяснили, что только с начала октября 2022 года грузовой паром на Херсонщине осуществил уже ряд рейсов, переправляя российских военных и военную технику через Днепр из района поселка Казацкое до Новой Каховки.

Отмечается, что об этом свидетельствуют спутниковые снимки, а также видео, которые публикуют сами оккупанты в соцсетях.

Видео дня

Так, в частности, российский военный Макар Теплинский, родом из Луганщины, в соцсетях регулярно делился фото и видео перемещения оккупантов с правого на левый берег Днепра - на временно оккупированную российской армией территорию Украины в районе города Новая Каховка Херсонской области.

10 октября военный опубликовал фотографию, сделанную на пароме с военными грузовиками в своем профиле в социальной сети Vkontakte.

Впоследствии он опубликовал и видео, на котором снял, как плывет на этом пароме вместе с военной техникой.

"Мы плывем!",- говорит он.

По данным журналистов, видео было снято у правого берега Днепра в районе поселка Казацкое. В это время паром с военной техникой двигался по каналу через остров Казачий в направлении Новой Каховки.

Кроме того, судя по спутниковым фото Planet Labs, российские военные в начале октября приостановили отправку оборудования до "опасного" правого берега в районе поселка Казацкое: с тех пор паром выходит туда пустым, но возвращается к Новой Каховки полностью с полной загрузкой.

Впоследствии оккупант Теплинский опубликовал видео уже из Новой Каховки, где разместилось его подразделение. Например, на видео "День рождения друга ВДВ", как установили "Схемы", снятое в ресторане "Нефертити" в Новой Каховке. А используя сервис распознавания лиц, журналисты определили еще трех оккупантов: это житель Краснодарского края Рубик Мкртичев и еще два выходца из временно оккупированного Крыма Дмитрий Чумак и Игорь Колмаков.

Освобождение Херсонщины: что известно

В конце августа украинские войска пошли в масштабное контрнаступление. Освобождение территорий от российских оккупантов продолжается и в Херсонской области. По состоянию на 9 октября на Херсонском направлении от захватчиков освободили более 1 170 квадратных километров земель.

Советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что на Херсонском направлении у оккупантов наблюдается паника. Они уже бегут из Берислава и вывозят оттуда своих раненых. Он добавил, что вскоре РФ ждет новый котел, ведь продвижение ВСУ неизбежно.

На этом фоне оккупационные власти Херсонщины начали объявлять "эвакуацию" жителей на левый берег Днепра.

Аналитики Financial Times спрогнозировали, что уже на этой неделе Вооруженные Силы Украины могут освободить Херсон.

Тем временем на Херсонщине ВСУ уничтожают склады боеприпасов оккупантов. В ОК "ЮГ" рассказали, что сейчас продолжаются активные действия по закреплению позиций ВСУ на освобожденных территориях. Проводятся стабилизационные мероприятия в деоккупированных населенных пунктах.

Полковник Свитан также уже сказал, когда ждать хороших новостей с Херсонщины.

Эксперт Олег Соскин также отметил, что "зеленых коридоров" для оккупантов не будет. А потому рашисты смогут покинуть Херсон только если сдадутся в плен или погибнут.

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