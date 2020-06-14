На Донбассе за сутки погиб один украинский военный, еще двое ранены

По данным разведки, 13 июня украинские подразделения уничтожили троих и ранили по меньшей мере двух российских боевиков.

В течение прошлых суток, 13 июня, вооруженные формирования РФ на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела Украина потеряла одного бойца, еще двое получили ранения.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, агрессор обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские войска дали врагу вооруженный отпор и заставили его прекратить обстрелы.

В то же время, по данным разведки, 13 июня украинские подразделения уничтожили троих и ранили по меньшей мере двух российских боевиков.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" трижды обстреляли из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов оборонительные укрепления неподалеку Луганского. За текущие сутки потерь среди наших защитников нет.

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