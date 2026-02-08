Удар по 'Капустному Яру': Гетман объяснил, будет ли Россия передислоцировать 'Орешник'

Он подчеркнул, что Россия хотела напугать всех "Орешником", но это оружие не может дать россиянам существенного преимущества.

Россия может передислоцировать "Орешник" с полигона "Капустин Яр", который был поражен Силами обороны. Впрочем, из-за дальности полета ракеты, смысла в этом нет. Об этом в эфире Radio NV сказал ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман.

Он прокомментировал повреждение полигона "Капустин Яр". По словам Гетьмана, ракета имеет определенную дальность полета, поэтому нет смысла очень далеко отводить его от границ Украины, ведь "он просто не долетит".

Гетман подчеркнул, что "Орешник" очень дорогой. Применив его, в России увидели, что информационного и эмоционального давления на Украину и Европу создать не удалось. Поэтому там задали вопрос: "стоит ли вообще его использовать, потому что это дорого, а большого вреда нанести он не может".

Видео дня

"Это опасное оружие, но в России их единицы. Кроме того, более половины запусков таких ракет неудачны. Поэтому Россия, как всегда, преувеличивает свои возможности. Хотела всех напугать "Орешником", но это не то оружие, которое может дать какое-то существенное преимущество россиянам", - сказал эксперт.

Удары по полигону "Капустин Яр"

Как сообщал УНИАН, в течение января Силы обороны Украины нанесли серию успешных ударов по полигону "Капустин Яр" в Астраханской области России.

Сегодня, 8 февраля, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что по результатам предыдущих ударов по "Капустиному Яру" подтверждено повреждение технического сооружения обслуживания баллистических ракет средней дальности.

Также подтверждено повреждение монтажного корпуса и склада материально-технического обеспечения.

Вас также могут заинтересовать новости: