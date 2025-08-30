Российские оккупанты поразили один из кораблей ВМС в дельте Дуная. Впервые они это сделали морским дроном. И можно расценивать, что с вызовом. Дело в том, что фактически корабль уже находился в Дунае. То есть, россияне прошли устье Дуная, зашли в пункт базирования и там нанесли удар.

Какое судно получило повреждения? Фактически, это рыболовецкий траулер, один из практически 400 единиц, построенных еще в советские времена. Это - один из последних. В 2014 году ВМС приняли решение купить этот траулер у "Кузницы на Рыбальском" и переоборудовать его в разведывательный корабль.

Строили его долго. И, откровенно говоря, я не вижу особого смысла такой корабль делать. Аппаратура там неплохая, она производится в Украине, разведывательная. Но ее можно поставить просто на автомобиль. Ведь ее дальность - 450 километров - позволяет фактически то, что нам нужно: пробивать информацию, делать радиоэлектронную разведку в пассивном режиме даже с берега. В то же время корабль по габаритам очень уязвим, скорость его небольшая

В принципе, ВМС все, что могли, сделали - спрятали его в Дунае. Но россияне узнали и нанесли такой удар, впервые применив морской ударный дрон.

Кстати, они так об этом рапортовали, как о какой-то огромной победе.

Но на самом деле у нас таких кораблей, по которым можно еще нанести такой удар, просто нет. Может быть, что этот был как раз последним. Ведь его максимальная скорость - 11 узлов. Это где-то 20 километров в час.

Другие наши корабли - маленькие, маневренные, они могут очень быстро, буквально за несколько минут перебазироваться. Быстроходные катера могут "бегать" со скоростью до 80 километров в час.

Да, россияне сейчас впервые использовали морской дрон. До этого, насколько мне известно, были случаи поражения наших катеров и кораблей в Черном море или в Бугско-Днепровском лиманном канале дронами воздушными. Там враг использовал и "Шахеды", и дрон "Zala". Поэтому, во-первых, война дронов на море уже продолжается.

По крайней мере год россияне используют FPV-дроны для борьбы с нашими морскими дронами - для их перехвата. Что же касается вражеских морских дронов, то, думаю, основная угроза, которую они могут для нас иметь, - это наша морская инфраструктура, порты и суда, которые идут, в том числе, через "зерновой коридор". Причем как в наших территориальных водах, так и в территориальных водах соседей. И здесь существует дополнительная опасность, что россияне могут перехватить наш дрон и направить против судна в территориальные воды Болгарии или Румынии. Конечно, мы можем доказать, что управляли такими дронами не мы, но само по себе это возможно и это очень неприятный вопрос.

Что касается портовой инфраструктуры, к сожалению, есть риски для нее не только на морском побережье, но и, например, в дельте Южного Буга - вплоть до Николаева. Российские морские дроны вполне могут зайти по реке, если там не будет боновых заграждений и другой защиты. Но, насколько мне известно, там есть защита не только против дронов противника, но и против его катеров. Возможно, нам надо это только усовершенствовать.

И, во-вторых, должны сделать выводы и не строить себе большие корветы. Они забирают и много ресурса, и имеют большие габариты - то есть, легкая мишень для поражения. Поэтому их может постичь горькая судьба.

На текущем этапе, особенно в условиях российской оккупации Крыма, нам нужны маленькие корабли, которые могут легко маневрировать и которые очень сложно поймать.

При этом, они могут быть и беспилотные.

К примеру, американцы сейчас разработали такой корабль, по габаритам похожий на этот "Симферополь" по длине, но его водоизмещение в шесть раз меньше. Значит, он композитный, а не металлический. И он может месяцами находиться в море, потому что у него вообще нет экипажа. При этом, он может выполнять как ударные функции, так и функции противовоздушной обороны.