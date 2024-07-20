В ведомстве отметили, что повестка не лишает человека права прийти в рекрутинговый центр в качестве добровольца.

После того, как военнообязанный получил повестку для уточнения данных, он может не дожидаясь пойти в рекрутинговый центр и выбрать себе должность и воинскую часть, сообщил уполномоченный представитель Министерства обороны Украины Алексей Бежевец в интервью спикеру Министерства обороны Украины Дмитрию Лазуткину.

"Сам факт получения первой повестки, то есть приглашение фактически в ТЦК для обновления учетных данных, не является для нас каким-либо препятствием помочь человеку рекрутироваться - подобрать должность, подобрать часть. И такая возможность есть, и такие случаи есть. И не единичные случаи", - пояснил Бежевец.

Он отметил, что в рекрутинговом центре военнообязанный сможет выбрать себе воинскую часть и специальность. По словам представителя Минобороны, это предусмотрено всеми директивами и документами и указано в законе.

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В то же время он добавил, что в ТЦК все же придется прийти по повестке и занести туда "рекомендательное письмо".

Мобилизация в Украине - последние новости

Как ранее писал УНИАН, Верховный суд поставил точку в отказе от службы из-за религии. Было установлено, что отказ от службы лицом, которое принадлежит к религиозной организации, является уклонением от призыва по мобилизации.

Также УНИАН сообщал, Жорин ответил, сработала ли мобилизация по новому закону. Военный отметил, что закон принят с опозданием, но в Третьей штурмовой результат видят.

"Поэтому можно говорить, что результаты есть. Такие ли они, как хотелось бы, мне сложно говорить, потому что я не оперирую общими цифрами по Вооруженным силам. Но могу сказать за нас, за 3-ю ОШБр. Мы пополнение сознательных людей с добровольным решением получили", - сказал Жорин.

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