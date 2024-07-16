Главным в этом вопросе выступает Генштаб.

В Украине на фоне мобилизации до 16 июля включительно все военнообязанные должны обновить данные. Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко рассказала как среди тех, кто это сделал, будут выбирать кого призывать в армию.

В интервью YouTube каналу еПитання она заявила, что Генштаб ВСУ определяет свои потребности по определенным критериям, таким как профессиональные навыки, возраст и отсутствие бронирования. Далее уже ведомство направляет соответствующий запрос.

"Знаете, часто бывало так, что раньше повестка или оповещение приходили человеку, который забронирован, и это приводило к тому, что работник ТЦК потратил свое время. Человек нервничает, потому что он забронирован - почему ТЦК не знает, что он забронирован. Короче, был какой-то такой небольшой хаос. Сейчас такого не будет. Сейчас мы работаем на уровне реестра [Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов Оберіг - прим. ред.] Мы отсекаем всех, кто забронирован, всех, у кого есть отсрочка, и работаем с теми критериями, которые нам дает Генеральный штаб", - пояснила Черногоренко.

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Уже по этим критериям ТЦК и СП формируют перечни, а дальше работают через повестки и работу с каждым военнообязанным. Остальной процесс проходит по классическому сценарию - нужно уточнить данные или пройти ВВК.

"Что предоставляет система, предоставляет реестр - это то, что в едином месте есть место правды по данным всех наших военнообязанных. И это - я имею в виду процесс оповещения - можно делать быстрее, можно делать более целевым. Это, знаете, схоже с таргетированной рекламой: то есть ты работаешь именно с теми аудиториями, которые тебе сейчас в первую очередь нужны, не тратя свое дополнительное время", - пояснила Черногоренко.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как известно, согласно новому закону, все военнообязанные должны обновить свои данные до 16 июля или рискуют получить штраф 17 000-25 500 гривен.

При этом повестки, присланные после 16 июля, будут считаться врученными даже в случае отсутствия лица. Те граждане, которые проигнорируют вызов в ТЦК могут объявить в розыск.

Ранее УНИАН рассказывал, можно ли судиться из-за того, что человеку не удалось вовремя обновить данные не по своей вине. Для этого нужно собрать ряд доказательств.

В то же время следует учитывать, что обращение в суд не гарантирует победу или снятие штрафа. В случае проигрыша лицо будет иметь 15 суток для того, чтобы добровольно его оплатить или дойдет до исполнительного производства.

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