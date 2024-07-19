В ККС напомнили, что существует альтернативная служба.

Верховный Суд обнародовал обзор актуальной судебной практики Кассационного уголовного суда за июнь 2024 года. Одним из вопросов оказался отказ от мобилизации из-за религии.

Как говорится в обзоре, было установлено, что отказ от службы лицом, принадлежащим к религиозной организации, является уклонением от призыва по мобилизации.

"Поскольку конституционная обязанность по защите Отечества во время несения службы военнообязанными с такими религиозными убеждениями не предусматривает непосредственной обязанностиобязанности брать в руки оружие, а имеет широкий спектр возможностей осуществления защиты территориальной целостности и суверенитета государства от военной агрессии со стороны иностранного государства, что заключается в ремонте техники, строительстве укреплений, вывозе раненых, перевозке грузов и выполнении других функций, не связанных с использованием оружия Обстоятельства дела", - пояснили в суде.

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Кассационный уголовный суд отмечает, что в соответствии с положениями Закона Украины "Об альтернативной (невоенной) службе" право на альтернативную службу имеют граждане, если выполнение воинского долга противоречит их религиозным убеждениям и эти граждане принадлежат к религиозным организациям, вероучение которых не допускает пользования оружием.

Уклонение от мобилизации

Как сообщал УНИАН, сейчас известно о многочисленных судебных делах, когда людей наказывали за отказ идти в армию из-за религии.

Во Львовской области осудили мужчину, который прошел ВВК, но не явился в ТЦК. Он получил три года лишения свободы. В ТЦК заявили, что гражданин не обращался с просьбой об альтернативной службе.

В Хмельницкой области мужчина решил уклониться от мобилизации, начав ходить в церковь "Свидетелей Иеговы". Однако поскольку он не был прихожанином, то также получил три года в суде.

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