Кондратюк вспомнил разговор с предательницей Марченко до войны: 'Она меня вычитывала'

Продюсер также эмоционально высказался о позиции ведущей.

Украинский продюсер Игорь Кондратюк вспомнил ссору с телеведущей-предательницей и кумой диктатора Оксаной Марченко.

Напомним, они много лет вместе работали на известных талант-шоу, в частности, "Україна має талант" и "Х-фактор". По словам Игоря, был момент, когда Марченко даже просила его не переходить на русский язык с участниками.

"Она меня отчитывала за то, что я стал разговаривать с россиянами на русском языке. Она в довольно грубой форме о россиянах сказала: "Что ты с ними общаешься на русском языке? Они приехали к нам в Украину, почему ты переходишь на русский язык?" Я говорю: "Да они же ни черта не поймут". Она говорит: "А тебя это волнует? Пусть с переводчиком приезжают". Это было задолго до 2014 года", – вспомнил Кондратюк в интервью Telegraf.

Однако после 2014 года продюсер и жена пророссийского экс-депутата Виктора Медведчука поссорились из-за разных политических взглядов. Тогда Оксана резко изменила свою позицию и начала рассказывать, что произошла не оккупация, а "выбор народа Донбасса", "народа Крыма", и Игорь ничего не понимает.

Продюсер отметил, что после начала полномасштабного вторжения, когда Марченко сбежала в РФ и стала предательницей Украины, он не поддерживает с ней связь.

"Печальная история падения человека, который был популярен в Украине, можно даже сказать, иконой телеведущих. А сейчас живет в стране убийц и дружит с убийцами. И считает, что так может быть. Моя мать из зоны оккупации уехала, а Оксана Марченко живет в Москве и радуется тому, что на нас летят "шахиды", ракеты, очевидно, молится за российскую армию. Это полная деградация".

