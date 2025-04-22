Планы РФ свидетельствуют о том, что агрессор намерен продолжать войну.

Россия до конца 2025 года собирается мобилизовать в свою армию еще примерно 300-400 тысяч военных. Об этом рассказал народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"Россия – и нам разведка постоянно об этом докладывает – наращивает вооруженные силы, которые вовлечены в войну против Украины. Если полгода назад это было 570 тысяч военнослужащих, сейчас это 610-615 тысяч. Россия до конца 2025 года намерена еще мобилизовать 300-400 тысяч", – сообщил нардеп в интервью Radio NV.

По словам Вениславского, такие данные свидетельствуют о том, что Российская Федерация намерена продолжать вести войну.

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Война в Украине: важные новости

Издание WP сообщило, что во время нового раунда переговоров по Украине в Лондоне США могут предложить официальное признание оккупированного Крыма территорией России, а также заморозить линию фронта. В обмен на признание Крыма российской территорией Москва должна прекратить военные действия в Украине.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский говорит, что Киев не признает юридически российскую оккупацию Крыма.

"Не о чем говорить. Это вне нашей Конституции. Это наша территория, территория народа Украины", – подчеркнул он.

Что касается временно оккупированной Запорожской АЭС, то без Украины она не будет работать. Там должен быть украинский технический персонал, говорит глава государства.

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