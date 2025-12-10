Авторы отчета сомневаются, что Путин решится на масштабную мобилизацию.

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, готовит тайную мобилизацию резервистов, чтобы компенсировать исчерпание ресурса добровольцев для участия в войне против Украины.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW). Аналитики пришли к такому выводу в связи с новым указом правителя РФ от 8 декабря. Документ разрешает призыв неопределенного количества резервистов на обязательную службу и прохождение "военных сборов" в 2026 году.

При этом авторы отчета сомневаются, что Путин решится на масштабную мобилизацию. Скорее всего, он пойдет путем вербовки резервистов на постоянной основе.

"Указ от 8 декабря, вероятно, позволит Кремлю тайно мобилизовать членов своего стратегического неактивного резерва", – говорится в сообщении.

Примечательно, что этим указом не устанавливаются никакие ограничения по использованию неактивных резервистов в боевых операциях. Это "позволяет Кремлю призывать и определять использование неактивных резервистов во время или после военных сборов", пишут в Институте изучения войны.

"Призыв резервистов на обязательную службу может позволить Кремлю с меньшими затратами сформировать войска и демобилизовать военнослужащих, мобилизованных в 2022 году, но, вероятно, создаст для Кремля более серьезные политические риски", – добавляют аналитики.

Мобилизация в России

8 декабря Путин подписал указ о призыве резервистов на военные сборы в 2026 году. На сборы должны явиться и те, кто находится в запасе Министерства чрезвычайных ситуаций России и Росгвардии.

Примечательно, что содержание двух пунктов в обнародованном документе является скрытым.

В июле The Times писало, что Россия отправляет на фронт похищенных в Украине детей. Многие из них попадают в ряды российской армии по достижении 18-летнего возраста.

