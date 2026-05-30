Более 40 тысяч бутылок: Грузия выставит на аукцион коллекцию вин Сталина

Правительство Грузии планирует продать уникальную коллекцию вин, связанную со Сталиным и Романовыми, и направить вырученные средства на развитие образования в области виноделия.

В Тбилиси впервые показали публике уникальную винную коллекцию, которая, по данным правительства, когда-то принадлежала советскому диктатору Иосифу Сталину. Речь идет о примерно 40 000 бутылок французских и грузинских вин, часть из которых датируется началом XIX века, пишет Reuters.

Хранилище, расположенное в полутемном подвале, поражает атмосферой заброшенного винного сокровища: пыль, паутина и тяжелый аромат старого вина сопровождают каждый шаг среди полок с бутылками.

Грузинские власти планируют выставить коллекцию на аукцион, а вырученные средства направить на создание школы винодельческого образования в стране.

Партнер проекта, владелец винной компании Gilauri Wines Ираклий Гилаури, пояснил, что инициатива преследует не только финансовую, но и имиджевую цель. По его словам, это поможет Грузии попасть в список стран для серьезных коллекционеров.

Грузия давно позиционирует себя как одну из старейших винодельческих цивилизаций мира. Археологические находки свидетельствуют, что виноделие на ее территории существует непрерывно уже около 8000 лет.

Коллекция с имперской историей

Согласно историческим данным, Сталин, родившийся в Грузии и возглавлявший Советский Союз до 1953 года, был страстным коллекционером вина.

В коллекцию входят бутылки из известных поместий Бордо, а также вина, ранее принадлежавшие российской императорской семье Романовых. После революции 1917 года коллекция была конфискована советскими властями, а впоследствии оказалась под контролем Сталина, который пополнял ее грузинскими сортами.

Среди посетителей открытого хранилища – коллекционеры из разных стран. Один из них, Виктор Чен из Далласа, описал свои впечатления как почти кинематографические.

"У меня такое ощущение, будто ты Индиана Джонс, открывающий пещеру: это может быть ничто, а может быть что-то. Сейчас немного вещей остаются по-настоящему историческими. И это может быть одной из них", – сказал он.

