В 25-метровом туннеле в Греции нашли неизвестное существо, которое цеплялось за стены

Это существо получило имя из "Властелина колец".

Ученые спустились в подземный туннель на маленьком греческом острове – и обнаружили там новый вид насекомого, которого раньше никто не видел. Существо мирно сидело на стенах в темноте, сообщает BBC Wildlife.

Команда исследователей отправилась в единственный подземный туннель на острове Кастелоризо – небольшом клочке суши у юго-восточного побережья Греции (6 км в длину и 3 км в ширину). Туннель находится на склонах горы Вигла и уходит на 25 метров вглубь.

Когда ученые зашли внутрь, они увидели, что стены буквально покрыты незнакомыми насекомыми. Это оказался сверчок – но совершенно новый для науки вид.

Видео дня

Насекомое имеет коричневое тело и длинные изогнутые ноги, которыми крепко держится за стены и потолок. Живет исключительно в темноте и влажности – именно такие условия ему по душе.

Ученые назвали новый вид Dolichopoda balrogi – в честь демона Балрога из "Властелина колец" Толкина, который также обитал в подземельях. Правда, в отличие от грозного Балрога с огненными кнутами, этот сверчок абсолютно безвреден.

После детального анализа и ДНК-тестирования исследователи официально подтвердили: это новый вид. Теперь известных видов рода Dolichopoda стало 68, из которых 51 обитает именно в Греции.

Другие новости экологии

Ранее в Индии нашли окаменелость самой большой змеи в истории. Всего исследователи извлекли 27 позвонков, некоторые из которых до сих пор находятся в своем первоначальном анатомическом расположении. Согласно анализу, останки указывают на змею, которая, возможно, достигала 15 метров в длину и весила до одной тонны.

Ученые также рассказали о горбатых китах, совершивших чрезвычайно далекое путешествие. Один из них преодолел более 15 000 км, установив рекорд. Оба кита пересекли два океана, чтобы переместиться в другое место размножения на другом конце света.

Вас также могут заинтересовать новости: