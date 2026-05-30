HBO показал официальный трейлер третьего сезона 'Дома дракона' (видео)

Известный стриминговый сервис HBO показал финальный официальный трейлер третьего сезона фэнтезийного сериала "Дом дракона".

Как отмечают создатели, премьера сериала запланирована на 21 июня и будет состоять из восьми эпизодов.

"Финальный трейлер. Трон не знает пощады", – говорится в описании трейлера.

К слову, в центре сюжета будет изображена борьба за власть внутри династии Таргариенов. Все политические интриги, бушевавшие в первом и втором сезонах, теперь переходят на новую стадию – ожесточенную и жестокую войну за власть и железный трон.

Что известно о сериале "Дом дракона"

"Дом дракона" является официальным приквелом к культовому сериалу "Игра престолов". Сюжет основан на романе Джорджа Р. Р. Мартина "Огонь и кровь", который рассказывает о династии Таргариенов и ее упадке. События в сериале разворачиваются за 200 лет до рождения Дейенерис Таргариен – одной из ключевых героинь "Игры престолов".

