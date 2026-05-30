HBO показал официальный трейлер третьего сезона 'Дома дракона' (видео)

Премьера фильма запланирована на лето 2026 года.

Известный стриминговый сервис HBO показал финальный официальный трейлер третьего сезона фэнтезийного сериала "Дом дракона".

Как отмечают создатели, премьера сериала запланирована на 21 июня и будет состоять из восьми эпизодов.

"Финальный трейлер. Трон не знает пощады", – говорится в описании трейлера.

Видео дня

К слову, в центре сюжета будет изображена борьба за власть внутри династии Таргариенов. Все политические интриги, бушевавшие в первом и втором сезонах, теперь переходят на новую стадию – ожесточенную и жестокую войну за власть и железный трон.

Что известно о сериале "Дом дракона"

"Дом дракона" является официальным приквелом к культовому сериалу "Игра престолов". Сюжет основан на романе Джорджа Р. Р. Мартина "Огонь и кровь", который рассказывает о династии Таргариенов и ее упадке. События в сериале разворачиваются за 200 лет до рождения Дейенерис Таргариен – одной из ключевых героинь "Игры престолов".

Напомним, ранее Netflix показал первый трейлер "Эноли Холмс 3" с Милли Бобби Браун и Генри Кавиллом. Премьера фильма запланирована уже этим летом, а именно на 1 июля 2026 года.

Вас также могут заинтересовать новости: