'Мы до сих пор находимся на севере городов': военный о ситуации в Покровске и Мирнограде

Враг очень давит, в частности, на Гришино уже не первую неделю.

Украинские войска до сих пор находятся на севере Покровска и Мирнограда, сдерживая российских оккупантов от продолжения наступления на север и северо-запад. Об этом в эфире "Киев24" сказал военнослужащий с позывным Гусь, пилот батальона беспилотников "Шершни Довбуша" 68-й отдельной егерской бригады.

Отвечая на вопрос о ситуации вокруг Покровска и Мирнограда, он отметил, что "мы до сих пор находимся на севере, на окраинах этих городов".

"Это позиции и нашей бригады, и наших союзников. И продолжаем там сдерживать врага, чтобы он не вышел за пределы города, не продолжил свое наступление на север и северо-запад", - сказал Гусь.

По его словам, враг очень давит, в частности, на Гришино уже не первую неделю.

"Скажем так, наезды там происходят постоянно, поэтому не выпускаем врага из города и сражаемся за Гришино и за Родинское", - подчеркнул военнослужащий.

Он добавил, что если оккупанты захватят Гришино и Родинское, то могут накапливаться там.

Относительно заявления о том, что фронт быстро продвинется на 5-10 километров, если враг полностью захватит Покровск, Гусь подчеркнул, что "об этих 5-10 километрах - подготовлены, скажем так, сюрпризы для врага".

"И как по маслу ни у кого продвигаться не получится", - сказал военнослужащий.

Ситуация в Покровске - что известно

Как сообщалось, ранее осведомленный о ситуации источник в Силах обороны Украины сообщил УНИАН, что полная оккупация Покровска российскими войсками может спровоцировать стремительный обвал обороны на этом участке фронта.

По словам собеседника, если Покровск полностью оккупируют, то в полях обороняться будет очень сложно в условиях дроновой войны. Поэтому фронт достаточно быстро может сдвинуться на 5-10 км на север, где находится новая линия жилой застройки.

