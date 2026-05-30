Рэперша решила обратиться к врачу, чтобы понять причину ухудшения самочувствия.

Известная украинская рэперша и представительница Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение-2024" Alyona Alyona рассказала о проблемах со здоровьем.

В своем Instagram артистка отметила, что решила обратиться к врачу, так как плохо себя чувствует.

"Я решила обратиться к иммунологу. Я утром встала, и у меня гланды болят. Почему они болят? Я только переболела всем на свете! Сколько можно? Я, как ребенок в детском садике: только кашель вылечила – и тут сопли, только сопли вылечила – и тут какой-то ротавирус или еще что-то. Что это такое? Я хочу узнать, может врач найдет какую-то причину, что с моим иммунитетом случилось?" – отметила рэперша.

Видео дня

Она также добавила, что в последнее время стала чаще болеть, поэтому хочет разобраться в проблеме.

"Правда ли, что мы стали чаще болеть? В детстве я тоже болела, но почему-то сейчас так много всего, и все вокруг меня постоянно болеют. Можно было бы сказать, что это возраст, ведь уже за 30, а моим родителям тоже было за 30, и они не сильно болели. А мы почему-то стали болеть, и мне это не нравится", – подчеркнула артистка.

Напомним, ранее Alyona Alyona поспорила в сети о мобилизации и ТЦК.

Вас также могут заинтересовать новости: