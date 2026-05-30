'Очень боялась камеры': Мишина рассекретила неожиданные факты о себе

Актриса также рассказала о предложениях выйти замуж и о планах на будущее.

Известная украинская актриса Ксения Мишина рассказала неожиданные факты о себе.

В частности, звезда сериала "Крепостная" призналась, что в жизни она довольно застенчива и долгое время боялась камеры.

"Несмотря на то, что я выбрала публичную профессию, в жизни я довольно застенчивый человек и до сих пор часто смущаюсь в самых обычных ситуациях. Я также долго ненавидела вести соцсети, даже были истерики. А еще свою первую актерскую визитку я записала после 37 дублей. В начале карьеры я очень боялась камеры, но слишком сильно хотела это преодолеть", – написала актриса в своем Instagram.

Также Ксения рассказала факты о личной жизни. Знаменитость подчеркнула, что официально ни разу не была замужем, а еще всегда мечтала дать другое имя сыну.

"Я никогда не была официально замужем, хотя в моей жизни было 4 предложения... С самого детства я мечтала, что моего сына будут звать Даниилом. Даже во время беременности до девятого месяца я обращалась к нему именно так. А потом в какой-то момент поняла, что Даниилы рождаются в каждом подъезде, и передумала. Так Даниил вдруг стал Платоном. А еще я хочу дочку, попугая, которого научу говорить, и огромный аквариум", – добавила Мишина.

