Нормально ли говорить с самим собой: психологи удивили объяснением

Разговор с самим собой давно имеет репутацию странной привычки, однако современная психология все чаще рассматривает его как нормальный и даже полезный механизм работы мозга. Исследователи утверждают: когда человек говорит вслух в одиночестве, он не "странный" – он буквально помогает своему мозгу думать, пишет портал Bolde.
В быту это происходит постоянно: во время поиска ключей, приготовления еды или после напряженного разговора. Человек может бормотать себе под нос: "Куда я их положил?" или прокручивать события дня, озвучивая собственные мысли вслух.
Психологи отмечают, что такое поведение является универсальным. И хотя многие взрослые испытывают неловкость, когда ловят себя на этом, ученые считают это пережитком естественного механизма, который формируется еще в детстве.
Дети часто проговаривают свои действия вслух, и только с возрастом переходят к "молчаливому мышлению". Но сам механизм никуда не исчезает.
Как слова меняют эмоции
По мнению исследователей, озвучивание мыслей помогает мозгу переводить эмоции в понятную форму.
"Произнося это вслух, мозг превращает чувства в нечто, с чем он может работать", – объясняют психологи.
Например, фраза "я волнуюсь из-за встречи" не только описывает состояние, но и снижает его интенсивность, позволяя человеку лучше им управлять.
Интересно, что эффект усиливается, когда люди используют собственное имя вместо местоимения "я". Исследования показывают, что обращение к себе от третьего лица уменьшает эмоциональную реакцию мозга.
"Мария, ты справишься", – такой формат самообращения помогает создать психологическую дистанцию от эмоции.
Почему мы разговариваем сами с собой именно в душе или в машине
Ученые также отмечают закономерность: внутренний или громкий диалог чаще всего возникает там, где нет социального давления и заняты руки – в машине, душе, во время прогулок или рутинных дел.
Именно в таких условиях мозг переходит в режим обработки мыслей. Психологи говорят, что мысли часто рождаются там, где нет аудитории.
Полезный и бесполезный разговор с собой
Специалисты различают два типа внутреннего диалога: продуктивный и зацикленный:
- продуктивный помогает двигаться к решению – человек формулирует проблему, проговаривает шаги и находит выход;
- зацикленный повторяет одни и те же мысли без изменений, усиливая тревожность.
"Одни мысли движут вперед, другие – просто кружат", – подытоживают психологи.
Несмотря на социальные стереотипы, исследователи подчеркивают: разговор с собой – это не признак стресса или одиночества, а инструмент саморегуляции, который помогает человеку лучше понимать собственные эмоции и принимать решения.