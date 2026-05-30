Нормально ли говорить с самим собой: психологи удивили объяснением

Психологи объясняют, почему внутренний и вслух произносимый диалог помогает мозгу мыслить, успокаиваться и принимать решения.

Разговор с самим собой давно имеет репутацию странной привычки, однако современная психология все чаще рассматривает его как нормальный и даже полезный механизм работы мозга. Исследователи утверждают: когда человек говорит вслух в одиночестве, он не "странный" – он буквально помогает своему мозгу думать, пишет портал Bolde.

В быту это происходит постоянно: во время поиска ключей, приготовления еды или после напряженного разговора. Человек может бормотать себе под нос: "Куда я их положил?" или прокручивать события дня, озвучивая собственные мысли вслух.

Психологи отмечают, что такое поведение является универсальным. И хотя многие взрослые испытывают неловкость, когда ловят себя на этом, ученые считают это пережитком естественного механизма, который формируется еще в детстве.

Дети часто проговаривают свои действия вслух, и только с возрастом переходят к "молчаливому мышлению". Но сам механизм никуда не исчезает.

Как слова меняют эмоции

По мнению исследователей, озвучивание мыслей помогает мозгу переводить эмоции в понятную форму.

"Произнося это вслух, мозг превращает чувства в нечто, с чем он может работать", – объясняют психологи.

Например, фраза "я волнуюсь из-за встречи" не только описывает состояние, но и снижает его интенсивность, позволяя человеку лучше им управлять.

Интересно, что эффект усиливается, когда люди используют собственное имя вместо местоимения "я". Исследования показывают, что обращение к себе от третьего лица уменьшает эмоциональную реакцию мозга.

"Мария, ты справишься", – такой формат самообращения помогает создать психологическую дистанцию от эмоции.

Почему мы разговариваем сами с собой именно в душе или в машине

Ученые также отмечают закономерность: внутренний или громкий диалог чаще всего возникает там, где нет социального давления и заняты руки – в машине, душе, во время прогулок или рутинных дел.

Именно в таких условиях мозг переходит в режим обработки мыслей. Психологи говорят, что мысли часто рождаются там, где нет аудитории.

Полезный и бесполезный разговор с собой

Специалисты различают два типа внутреннего диалога: продуктивный и зацикленный:

продуктивный помогает двигаться к решению – человек формулирует проблему, проговаривает шаги и находит выход;

зацикленный повторяет одни и те же мысли без изменений, усиливая тревожность.

"Одни мысли движут вперед, другие – просто кружат", – подытоживают психологи.

Несмотря на социальные стереотипы, исследователи подчеркивают: разговор с собой – это не признак стресса или одиночества, а инструмент саморегуляции, который помогает человеку лучше понимать собственные эмоции и принимать решения.

