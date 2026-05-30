Более 40 смартфонов Xiaomi получили новейшую HyperOS: есть ли ваш в списке

Xiaomi начала массовое распространение HyperOS 3.1 для глобального рынка, и обновление уже достигло около 40 устройств из линеек Xiaomi, Redmi и POCO, сообщает Gizmochina.
Обновление, основанное на базе Android 16, изначально вышло для ограниченного числа устройств, а затем постепенно стало расширяться на другие смартфоны. Сейчас оно доступно как для флагманов, так и моделей бюджетного класса.
Обновление HyperOS 3.1 уже доступно для этих устройств Xiaomi
- Xiaomi 17 Ultra
- Xiaomi 17
- Xiaomi 15T Pro
- Xiaomi 15T
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi Mix Flip
- Redmi Note 15 Pro+ 5G
- Redmi Note 15 Pro 5G
- Redmi Note 15 Pro 4GG
- Redmi Note 15 5G
- Redmi Note 15 4G
- Redmi Note 14 Pro 5G
- Redmi Note 14 Pro 4G
- Redmi Note 14 4G
- Redmi Note 14S
- Redmi Note 13 Pro+ 5G
- Redmi Note 13 Pro 5G
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi 15
- Redmi 15C 5G
- Redmi 13
- Poco F7 Ultra
- Poco F7 Pro
- Poco F6 Pro
- Poco F6
- Poco X8 Pro Max
- Poco X8 Pro
- Poco X7 Pro
- Poco X7
- Poco M8 5G
- Poco M7
- Poco M6 Pro
- Poco M6
HyperOS 3.1 приносит не только системные оптимизации, но и заметные визуальные изменения. Среди ключевых нововведений – переработанный интерфейс, улучшенная анимация и расширенные возможности HyperIsland, который теперь впервые полноценно работает и на планшетах.
Также появилась нативная поддержка AirPods – со Spatial Audio и другими функциями, а система обновлений Super OTA ускоряет установку обновлений и снижает количество перезагрузок.
А уже летом выйдет совершенно новая HyperOS 26 на базе Android 17. Смена названия станет частью маркетинговой стратегии компании, которая позволит унифицировать нумерацию HyperOS и синхронизировать ее со смартфонами.