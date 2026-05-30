Более 40 смартфонов Xiaomi получили новейшую HyperOS: есть ли ваш в списке

Xiaomi начала массовое распространение HyperOS 3.1 для глобального рынка, и обновление уже достигло около 40 устройств из линеек Xiaomi, Redmi и POCO, сообщает Gizmochina.

Обновление, основанное на базе Android 16, изначально вышло для ограниченного числа устройств, а затем постепенно стало расширяться на другие смартфоны. Сейчас оно доступно как для флагманов, так и моделей бюджетного класса.

Обновление HyperOS 3.1 уже доступно для этих устройств Xiaomi

  • Xiaomi 17 Ultra
  • Xiaomi 17
  • Xiaomi 15T Pro
  • Xiaomi 15T
  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi 15
  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi 14T
  • Xiaomi 14
  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13
  • Xiaomi Mix Flip
  • Redmi Note 15 Pro+ 5G
  • Redmi Note 15 Pro 5G
  • Redmi Note 15 Pro 4GG
  • Redmi Note 15 5G
  • Redmi Note 15 4G
  • Redmi Note 14 Pro 5G
  • Redmi Note 14 Pro 4G
  • Redmi Note 14 4G
  • Redmi Note 14S
  • Redmi Note 13 Pro+ 5G
  • Redmi Note 13 Pro 5G
  • Redmi Note 13 Pro
  • Redmi 15
  • Redmi 15C 5G
  • Redmi 13
  • Poco F7 Ultra
  • Poco F7 Pro
  • Poco F6 Pro
  • Poco F6
  • Poco X8 Pro Max
  • Poco X8 Pro
  • Poco X7 Pro
  • Poco X7
  • Poco M8 5G
  • Poco M7
  • Poco M6 Pro
  • Poco M6

HyperOS 3.1 приносит не только системные оптимизации, но и заметные визуальные изменения. Среди ключевых нововведений – переработанный интерфейс, улучшенная анимация и расширенные возможности HyperIsland, который теперь впервые полноценно работает и на планшетах.

Видео дня

Также появилась нативная поддержка AirPods – со Spatial Audio и другими функциями, а система обновлений Super OTA ускоряет установку обновлений и снижает количество перезагрузок.

А уже летом выйдет совершенно новая HyperOS 26 на базе Android 17. Смена названия станет частью маркетинговой стратегии компании, которая позволит унифицировать нумерацию HyperOS и синхронизировать ее со смартфонами.

Вас также могут заинтересовать новости: