Более 40 смартфонов Xiaomi получили новейшую HyperOS: есть ли ваш в списке

После дебюта в Китае апдейт приходит на глобальные версии устройств.

Xiaomi начала массовое распространение HyperOS 3.1 для глобального рынка, и обновление уже достигло около 40 устройств из линеек Xiaomi, Redmi и POCO, сообщает Gizmochina.

Обновление, основанное на базе Android 16, изначально вышло для ограниченного числа устройств, а затем постепенно стало расширяться на другие смартфоны. Сейчас оно доступно как для флагманов, так и моделей бюджетного класса.

Обновление HyperOS 3.1 уже доступно для этих устройств Xiaomi

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15T

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14T

Xiaomi 14

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi Mix Flip

Redmi Note 15 Pro+ 5G

Redmi Note 15 Pro 5G

Redmi Note 15 Pro 4GG

Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 4G

Redmi Note 14 Pro 5G

Redmi Note 14 Pro 4G

Redmi Note 14 4G

Redmi Note 14S

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro

Redmi 15

Redmi 15C 5G

Redmi 13

Poco F7 Ultra

Poco F7 Pro

Poco F6 Pro

Poco F6

Poco X8 Pro Max

Poco X8 Pro

Poco X7 Pro

Poco X7

Poco M8 5G

Poco M7

Poco M6 Pro

Poco M6

HyperOS 3.1 приносит не только системные оптимизации, но и заметные визуальные изменения. Среди ключевых нововведений – переработанный интерфейс, улучшенная анимация и расширенные возможности HyperIsland, который теперь впервые полноценно работает и на планшетах.

Также появилась нативная поддержка AirPods – со Spatial Audio и другими функциями, а система обновлений Super OTA ускоряет установку обновлений и снижает количество перезагрузок.

А уже летом выйдет совершенно новая HyperOS 26 на базе Android 17. Смена названия станет частью маркетинговой стратегии компании, которая позволит унифицировать нумерацию HyperOS и синхронизировать ее со смартфонами.

