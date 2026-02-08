Россияне стягивают силы в Мирноград: в ВСУ раскрыли планы врага

Между тем в Покровске украинские подразделения продолжают контролировать северную часть населенного пункта.

Россияне усиливают давление в Мирнограде Донецкой области, пытаются накопить тяжелую технику и живую силу для дальнейшего штурма города. Об этом сообщили в группировке войск "Восток".

"В Мирнограде наши воины удерживают определенные оборонительные рубежи. Враг усиливает давление на северную часть города, пытается накапливать тяжелую технику и живую силу для дальнейшего штурма Мирнограда. Для сдерживания врага привлекаются необходимые силы и средства, по местам сосредоточения и логистике оккупантов наносится огневое поражение", - отметили военные.

Между тем в Покровске украинские подразделения продолжают контролировать северную часть населенного пункта.

"Ведутся поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. По вражеским подразделениям, которые пытаются скопиться в южной части города, наносится систематическое огневое поражение", - говорится в сообщении.

Как отметили в группировке войск "Восток", за прошедшие сутки на Покровском направлении украинские защитники остановили 64 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Вольное, Новый Донбасс, Родинское, Котлыно, Покровск, Гришино, Муравка, Удачное, Молодецкое, Филиала и в сторону населенных пунктов Сергиевка, Белицкое, Новоалександровка, Новоподгородное, Новопавловка.

Военные рассказали, что, по предварительным подсчетам, за прошедшие сутки на этом направлении наши воины ликвидировали 54 оккупанта и ранили 27. При этом уничтожили или подавили 42 беспилотных летательных аппарата и повредили 7 укрытий личного состава противника.

"В целом, в зоне ответственности ОВ "Восток" в течение суток противник продолжает нести наибольшие потери – 392 оккупанта за прошедшие сутки. Также уничтожено 665 БПЛА различных типов и 21 единицу другого вооружения и техники", – утверждают в ВСУ.

Кроме того, по данным военных, за сутки было поражено 21 пункт управления российских БПЛА.

Ситуация на фронте

Как сообщал ранее УНИАН, россияне добиваются успеха на Донбассе. По данным украинского аналитического мониторингового проекта DeepState, за прошедшие сутки враг продвинулся вблизи Ямполя, Бондарного и Степановки Донецкой области.

По информации аналитиков Института изучения войны, Россия готовит несколько новых наступлений на Украину. Они отметили, что летом РФ намерена развернуть масштабные наступательные действия на юге Украины и на Донбассе. Для реализации таких планов Кремль задействует стратегические резервы, формирование которых продолжается еще с 2025 года. По мнению аналитиков, такое положение вещей свидетельствует о том, что РФ и не думает заканчивать войну против Украины.

Что касается планов россиян на Запорожском направлении, то, по словам спикера Украинской добровольческой армии Сергея Братчука, враг рвется к высотам Степногорска. Также он усиливает давление вблизи Гуляйполя. Братчук рассказал, что оккупанты перебросили сюда подразделения своих Воздушно-десантных войск с Приднепровского направления.

