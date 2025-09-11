На решение Кремля по использованию дальнобойных средств влияют политические процессы и переговоры.

Россия существенно изменила тактику ракетно-дронных атак. Так, если в 2022 году средний массированный удар составлял чуть больше сотни дронов и ракет, то сейчас - более 360, а интервал сократился до 8 дней.

Как пишет Defense Express, Россия запускает по Украине все больше дронов и ракет. Только в этом месяце оккупанты совершили рекордный залп, выпустив более 800 беспилотников. Всего за первые 10 дней сентября состоялось уже три массированные атаки, во время которых враг использовал более 500 дронов, в том числе и дальнобойные типа "Шахед"/"Герань-2".

Аналитический центр CSIS обнародовал статистику Futures Lab на основе данных Командования Воздушных сил ВСУ, которая демонстрирует, как изменилась интенсивность и характер ударов по сравнению с 2022 годом.

Все атаки разделили на две категории: "рутинные" (почти ежедневные обстрелы с использованием ограниченного количества средств) и "залповые" - массированные удары с применением большого количества ракет и дронов.

Согласно анализу, среднее количество дронов и ракет в массированном ударе выросло с чуть более 100 в 2022 году до более 360 в 2024-м. В то же время количество таких атак поднялось с 31 до 33, причем нынешние данные учитывают только первые восемь месяцев.

Если в 2022 году массированные удары составляли около 4,5% от общего количества атак, то сейчас их доля превышает 13%. Периодичность также изменилась: интервал между масштабными обстрелами сократился с более месяца до восьми дней.

В CSIS отмечают, что на решение Кремля по использованию дальнобойных средств влияют политические процессы и переговоры.

Например, в июле Россия выпустила по Украине более 6000 дронов, тогда как в августе их количество сократилось примерно до 4000.

Перерыв между массированными атаками тогда превысил месяц - именно на этот период пришлась активная фаза переговоров, включая встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске.

В то же время, как отметили в Defense Express, уменьшение интенсивности атак можно объяснить не только политическими факторами, но и ударами Украины по заводам по производству "Шахедов" и их комплектующих.

Воздушные удары по Украине

Напомним, 7 сентября российская армия нанесла по Украине массированный удар. Над Украиной было зафиксировано рекордное количество средств воздушного нападения - 805 беспилотников типа "Шахед" и дронов-имитаторов, 9 крылатых ракет "Искандер-К", 4 баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23". Тогда в Киеве погибли люди, в том числе - младенец. Было поражено здание Кабмина.

По мнению генерал-майора ВСУ в запасе Сергея Кривоноса, Москва из-за своих экономических проблем начала повышать ставки. Он считает: рекордное количество дронов и ракет, которое РФ привлекла в массированном ударе, показывает, что "аппетиты у россиян увеличиваются" и Кремль, понимая, что имеет большие экономические проблемы, хочет быстрее закончить войну в свою пользу.

